Grzegorz Lato ma pewne wątpliwości. Wymowne słowa byłego reprezentanta

Reprezentacja Polski podczas wrześniowego zgrupowania zagra z Holandią oraz Walią w ramach Ligi Narodów. Mecze te są ważne nie tylko ze względu na utrzymanie w najwyższej dywizji, to także znakomita okazja do wypracowania pewnych schematów przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Katarze.

Grzegorz Lato zabrał głos ws. meczu z Holandią. Ocenił skalę trudności

W czwartek 22 września Biało-Czerwoni zagrają przed własną publicznością z drużyną Oranje. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Rotterdamie padł rezultat remisowy 2:2, choć to Polacy prowadzili 2:0. To starcie jednak z pewnością będzie inne, o czym mówił na konferencji prasowej Kamil Glik. Głos w sprawie najbliższego rywala zespołu Czesława Michniewicza zabrał też Grzegorz Lato.

– Na pewno będzie to ciężki mecz. Holandia jest ósma w rankingu FIFA. Zawsze się z nimi ciężko gra. Ja jestem jednak kibicem reprezentacji na dobre i na złe, mam nadzieję, że chłopcy powalczą. Jeżeli jednak mamy to wygrać, to wszyscy muszą za tym gonić. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To będzie dla nas sprawdzian generalny przed mundialem – powiedział były prezes PZPN, cytowany przez WP SportoweFakty.

Rywalizacja z Holendrami zapowiada się niezwykle emocjonująco, szczególnie, że wydaje się, iż ofensywni piłkarze naszej reprezentacji są w kapitalnej formie. Robert Lewandowski imponuje formą strzelecką w barwach FC Barcelony. Skuteczny jest również Arkadiusz Milik. Do tego bardzo dobrze wyglądają Sebastian Szymański oraz Piotr Zieliński. Grzegorz Lato jednak tonuje te optymistyczne nastroje.

– Niby faktycznie mamy zawodników w najlepszych klubach. Lewandowski Barcelona, Milik Juventus, Zieliński Napoli... A potem nagle się okazuje, jak przychodzi do gry w klubach, to jest rewelacja, a potem w reprezentacji jak zwykle – stwierdził.

Grzegorz Lato ma dość. Życzy reprezentantom sukcesu na MŚ w Katarze

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty król strzelców mistrzostw świata z 1974 roku wyraził nadzieję, że turniej w Katarze będzie dla Biało-Czerwonych udany, ponieważ chciałby skończyć wreszcie z tym gloryfikowaniem dawnych czasów. – Trzymam kciuki za chłopaków. Już dawno powinien ktoś przejąć pałeczkę. Tak, aby skończyło się mówienie tylko o Orłach Górskiego. Tamci chłopcy mają już po 72, 73, 74 lata – zakończył.

