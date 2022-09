Bardzo słaby mecz Polaków. Gwizdy żegnały piłkarzy Czesława Michniewicza

22:44 To koniec naszej relacji. Dziękujemy, że byliście z nami. 22:42 Słaby mecz reprezentacji Polski. Nic więc dziwnego, że kibice wygwizdali naszych reprezentantów. Jednocześnie to trzecia porażka na PGE Stadionie Narodowym z rzędu. 90+4 min. Koniec. Przegrywamy 0:2. 90+4 min. Gwizdy kibiców, a w posiadaniu piłki są Polacy. 90+2 min. Ostatnie minuty. Holendrzy próbują podwyższyć prowadzenie. 90. min Sędzia zdecydował się przedłużyć ten mecz o cztery minuty. 89. min. Nic nie wskazuje na to, że wynik ulegnie zmianie. Holendrzy kontrolują przebieg wydarzeń. 86. min. Plac gry opuścił Zieliński. Jego miejsce zajął debiutujący w narodowych barwach Łęgowski. 85. min. Nerwy teraz puściły Szczęsnemu. Bramkarz został zaatakowany przez Weghorsta. Holender trafił go w głowę, za co został ukarany żółtą kartką. 83. min. Rzut rożny dla Polski. 82. min. Dogranie Skórasia w pole karne zostało wybite przez Holendrów. 81. min. Kolejna próba gości. Tym razem zaskoczyć Szczęsnego próbował Janssen. 80. min. Gakpo ponownie próbował szczęścia. Było naprawdę blisko, ale piłka po strzale Holendra pofrunęła tuż obok słupka naszej bramki. 79. min. Na dwie zmiany zdecydował się Michniewicz. Zalewskiego zmienił debiutujący Skóraś. Frankowskiego zaś Bereszyński. 76. min. Podwójna zmiana w drużynie gości. Na plac gry weszli Taylor i Weghorst, zmieniając Berghuisa i Bergwijna. 74. min. Kolejna akcja Holendrów prawą stroną boiska. Tym razem Szczęsny poradził sobie z tym zagraniem. 71. min. Tempo gry znacznie spadło. 70. min. Zszedł Szymański, a na boisku pojawił się Klich. 68. min. Zablokowane zagranie Lewandowskiego w polu karnym. Rzut rożny dla Polaków. 67. min. Holendrzy znakomicie utrzymują się przy piłce. Bardzo długo konstruują ten atak pozycyjny. 65. min. Ponownie mamy problemy z rozegraniem piłki. Nie potrafimy ominąć dobrze przesuwających się rywali. 61. min. Żółtą kartką ukarany został pierwszy strzelec gola Gakpo. 60. min. Kolejna świetna akcja Oranje. Janssen obrócił się z obrońcą na plecach, podał do Bergwijna, a ten zachował zimną krew. 60. min. Goool! 2:0 dla Holandii! 57. min. Dobry pressing Polaków. Szybko odzyskaliśmy piłkę na połowie rywali. 56. min. Akcja za akcję. Tym razem swoich sił spróbowali Holendrzy. 54. min. Dynamiczne wyjście Polaków z akcją. Szymański pokusił się o strzał, ale zrobił to niecelnie. 53. min. Kapitalne rozciągnięcie gry. Otworzyliśmy prawą stronę. Frankowski idealnie dograł do wbiegającego Milika, ale ten z bardzo bliskiej odległości nie trafił w bramkę. 52. min. Druga wymuszona zmiana w drużynie Oranje. Depay nie jest w stanie kontynuować gry. Jego miejsce zajął Janssen. 50. min. Przerwa w grze. Depay potrzebuje pomocy medycznej. 50. min. Cały czas popełniamy proste błędy w defensywie. 49. min. Gramy teraz w systemie 1-3-5-2. 48. min. Rzut rożny dla Holendrów. 46. min. Zmiana w reprezentacji Polski. Zszedł Karol Linetty, a jego miejsce zajął Arkadiusz Milik. 46. min. Zaczynamy drugą połowę. 21:37 Zapraszamy na relację po 15-minutowej przerwie. 45+3 min. Holandia ruszyła z kontrą. Depay wpadł w pole karne, ale fatalnie podał do swojego kolegi z drużyny. Oranje zmarnowali tę wyśmienitą okazję. 45+4 min. Koniec pierwszej połowy! Przegrywamy 0:1. 45+2 min. Ruszyliśmy z akcją. Wywalczyliśmy rzut rożny 45. min. Sędzia zdecydował się doliczyć cztery minuty. 44. min. Po raz kolejny nic nie wyniknęło z tego stałego fragmentu gry. 44. min. Ruszył lewą stroną Zalewski i wywalczył rzut wolny. 41. min. Ciekawie rozegrany stały fragment gry. Było groźnie, ale nie oddaliśmy strzału. 40. min. Rzut rożny dla Polaków. Może uda się zagrozić bramce Holendrów. 38. min. Błysk Zielińskiego. Dograł do Lewandowskiego, a ten do Zalewskiego. Ten złamał do środka, oddał strzał, ale bramkarz nie miał problemów z interwencją. 36. min. Gramy tragicznie. Błąd za błędem. Glik fatalnie odegrał do Zielińskiego, który cofnął się w nasze pole karne i omal nie zakończyło się to golem. 34. min. Czas ucieka, a obraz gry w ogóle się nie zmienia. Rywale kontrolują przebieg wydarzeń. Polacy stoją i się przyglądają. 31. min. Oranje po raz kolejny przyspieszyli i po raz kolejny mieli dobrą okazję. Na bramkę Szczęsnego uderzał Berghuis, ale na nasze szczęście zrobił to niecelnie. 30. min. Po dwóch kwadransach gry przewaga Holendrów jest bardzo widoczna. 28. min. Biało-Czerwoni grają nerwowo. Zwłaszcza w środku pola. 25. min. Nieodpowiedzialna strata Frankowskiego. Znowu było niebezpiecznie pod bramką Szczęsnego. 24. min. Gramy zbyt prostymi środkami. Jedynym pomysłem jest długa piłka na Roberta Lewandowskiego. Słabo to wygląda. 23. min. Polacy nie mają zupełnie pomysłu na rozegranie akcji. Brakuje ruchu w środku boiska. 22. min. Mamy problemy z wysokim pressingiem rywali. 20. min. Oranje imponują swoją postawą. Jesteśmy na ten moment bezradni. 20. min. Kolejna groźna akcja naszych rywali. Depay znalazł się w dogodnej sytuacji, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. 17. min. Wypad Polaków. Przewrócił się Zalewski, ale arbiter nakazał grać dalej. 17. min. Nie potrafimy wyjść z własnej połowy. 15. min. Mamy problemy z bardzo dużą i szybką wymianą pozycji naszych rywali. 14. min. Kapitalny atak pozycyjny w wykonaniu Holendrów. Jednym podaniem prostopadłym zupełnie zgubili naszych obrońców. Futbolówkę do siatki skierował Cody Gakpo. 14. min. Gooool! Bramka dla Holandii! 13. min. Oranje przejęli inicjatywę. 12. min. Ale było teraz blisko. Mieliśmy furę szczęścia, że Blind nie trafił w piłkę. 11. min. Polacy utrzymują się przy piłce. Na razie rywale nie są w stanie nam zagrozić. 9. min. Bardzo ładne przyjęcie Piotra Zielińskiego, który zgubił rywali. Oddał strzał, ale nie zaskoczył golkipera Holandii. 7. min. Kontuzjowanego Teuna Koopmeinersa zmienił Steven Berghuis. 6. min. Przerwa w grze trwała około pięciu minut. Na szczęście została już wznowiona. 3. min. W zderzeniu z Karolem Linettym ucierpiał Teun Koopmeiners. Potrzebne są nosze. 2. min. Wiele wskazuje na to, że będzie zmiana w zespole Holendrów. 1. min. Bardzo źle wyglądające starcie w okolicach środka boiska 1. min. Zaczynamy! Sędzia rozpoczął mecz. 20:42 Czas na hymn! 20:41 Piłkarze wyszli już na murawę! 20:34 Przed meczem zachęcamy jeszcze do wzięcia udziału w quizie!

Trudny QUIZ o reprezentacji Polski. Jak dobrze znasz Biało-Czerwonych? 20:25 Louis van Gaal, selekcjoner reprezentacji Holandii, ocenił, na co stać Biało-Czerwonych podczas zbliżających się mistrzostw świata. Uznany szkoleniowiec wyróżnił dwóch polskich zawodników.

Louis van Gaal wskazał, co mogą osiągnąć Polacy na mundialu. Wyróżnił dwóch naszych piłkarzy 20:20 Przed meczem z Holandią głos zabrał także Adam Nawałka. Były selekcjoner wypowiedział się m.in. o powrocie do duetu Lewandowski — Milik oraz o przydatności Grzegorza Krychowiaka w kadrze.

Adam Nawałka o duecie Lewandowski – Milik na MŚ. Wymowne słowa o Grzegorzu Krychowiaku 20:09 Jerzy Dudek udzielił ostatnio krótkiego wywiadu, w którym podzielił się swoimi spostrzeżeniami przed meczem Polska – Holandia w Lidze Narodów UEFA.

Jerzy Dudek wskazał, co będzie nam sprzyjało przed MŚ. Tak powinniśmy podejść do meczu Polska – Holandia 19:57 Oto skład reprezentacji Holandii:

twitter.com 19:55 Tak prezentuje się wyjściowy skład Biało-Czerwonych.

twitter.com 19:53 Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 20:45. Faworytami tego starcia są Holendrzy, ale Polacy mają szansę, żeby zgarnąć jakże cenne trzy punkty. 19:51 Witamy w relacji z meczu Polska — Holandia w Lidze Narodów!

Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza po pierwszych czterech meczach tegorocznej Ligi Narodów mieli na swoim koncie cztery punkty. Tym samym Biało-Czerwoni zajmowali trzecie i zarazem ostatnie miejsce gwarantujące utrzymanie w najwyższej dywizji miejsce. Holendrzy zaś byli liderami naszej grupy. Przed starciem z Polakami udało im się zdobyć aż 10 punktów. Oranje byli też jedynym zespołem, który nie przegrał, dzięki czemu piłkarze Louisa van Gaala mieli zapewnione utrzymanie.

Faworytem tego starcia byli oczywiście Holendrzy, ale reprezentacja Polski nie była bez szans. W pierwszym spotkaniu, które zostało rozegrane w Rotterdamie, nasi piłkarze zaskoczyli rywali. Prowadzili już 2:0, ale mecz ostatecznie zakończył się rezultatem 2:2 i podziałem punktów.

Polska poległa w starciu z Holandią. Słaby mecz drużyny Czesława Michniewicza w Lidze Narodów

Gracze Oranje niemal od samego początku do końca mieli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Momentami byliśmy zupełnie bezradni. Pod koniec pierwszego kwadransa gry Holandia wyszła na prowadzenie. Piłkę do siatki, po fantastycznej akcji, skierował Gakpo.

Jeśli chodzi o Polaków, to najlepszą okazję w 53. minucie zmarnował Arkadiusz Milik. Napastnik Juventusu pojawił się na placu gry zaraz po przerwie. Otrzymał doskonałe podanie od Przemysława Frankowskiego, ale nie trafił z kilku metrów. Niewykorzystana okazja szybko się zemściła. W 60. minucie Bergwijn podwyższył prowadzenie. Po meczu kibice postanowili wyrazić swoje niezadowolenie i pożegnali reprezentantów Polski głośnymi gwizdami. Takiej sytuacji chyba jeszcze na PGE Stadionie Narodowym nie było.

Czytaj też:

Grzegorz Lato ma pewne wątpliwości. Wymowne słowa byłego reprezentanta