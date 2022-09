Robert Lewandowski zobaczył go i się zachwycił. Tak pochwalił kolegę z kadry

Robert Lewandowski jest raczej powściągliwy w chwaleniu innych reprezentantów Polski, aczkolwiek czasem robi od tego wyjątki. Tak stało się między innymi podczas tego zgrupowania, kiedy nasz kapitan rozmawiał z Łukaszem Piszczkiem i Jerzym Dudkiem. Pogawędkę między dwoma byłymi graczami Borussii Dortmund i dawnym bramkarzem Liverpoolu uchwyciły kamery redakcji „Łączy Nas Piłka”.

Robert Lewandowski jest zachwycony Jakubem Kiwiorem

W wideo przedstawiającym kulisy meczu Polska – Holandia Robert Lewandowski nie mógł się nachwalić Jakuba Kiwiora. – Pierwszy raz, jak go zobaczyłem z Holandią na rozgrzewce… Bo na treningu, to tego nie widać, nie masz okazji zauważyć. Ale patrzę na niego podczas rozgrzewki i mówię: wow, co to za piłkarz?! – zachwycał się „Lewy”.

– Na rozgrzewce tylko widziałem jego przerzuty, jak się rusza, jak stopę układa i myślę: kurde, co to za zawodnik? Później obserwowałem go w meczu, mega! – tak kapitan Polaków komplementował młodszego kolegę.

Dobry czas w karierze Jakuba Kiwiora

Rzeczywiście Jakub Kiwior w starciu z Oranje był jednym z tych, którzy nie zawiedli po całości. Co prawda nie rozegrał idealnego spotkania, ale z całej naszej defensywy prezentował się najsolidniej, a żaden z dwóch goli nie padł po jego błędzie. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych meczach reprezentacji Polski zawodnik Spezii również powinien występować w wyjściowym składzie i de facto szykować się do przejęcia roli lidera formacji obronnej po Kamilu Gliku.

Dobrą formę Kiwiora w ostatnim czasie podkreśla też fakt, że włoskie media donosiły niedawno o zainteresowaniu ze strony AC Milanu.

