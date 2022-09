Wyszarpane zwycięstwo Polaków z Walią. Biało-Czerwoni utrzymali się w dywizji A Ligi Narodów

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! Przy okazji udało nam się wywalczyć obecność w pierwszym koszyku do kolejnych eliminacji mistrzostw Europy. To bardzo ważna rzecz. Polska utrzymała się w najwyższej dywizji Ligi Narodów! KONIEC MECZU! POLSKA WYGRAŁA Z WALIĄ NA WYJEŹDZIE! 90+6. min. Wrzutka Bale'a, Krychowiak dobrze się ustawił. 90+5. min. Rzut wolny dla Walii spod naszego pola karnego. 90+5. min. Dobra asekuracja Krychowiaka. Gumny stracił piłkę, ale wybroniliśmy się. 90+5. min. Lewandowski wybił piłkę. A po chwili faul Moore'a w ataku. Dostał żółtą kartkę za zbyt ostre potraktowanie Krychowiaka. 90+4. min. Będzie rzut rożny dla Walii. 90+4. min. Kolejne zamieszanie w naszym polu karnym, wybijamy... 90+3. min. Piłkarzom puściły nerwy, w tym Glikowi, który zarobił żółty kartonik. 90+2. min. BALE GŁOWĄ W POPRZECZKĘ!

Skrzydłowy uciekł spod krycia Glikowi. 90+1. min. Kiwior zablokował rywala w ostatniej chwili. 90+1. min. Sędzia doliczył minimum pięć minut. 90. min. Michniewicz reaguje. Bereszyński schodzi, za niego Gumny. 89. min. Szczęsny z łatwością złapał futbolówkę po dośrodkowaniu. 88. min. Williams zablokowany przez Zalewskiego. 88. min. Bereszyński znów dał się minąć Jamesowi i musiał go sfaulować. Thomas wszedł za Robertsa. 87. min. Szczęsny z jeszcze jedną skuteczną interwencją. 86. min. James uciekł Bereszyńskiemu, ale Szczęsny idealnie przewidział, gdzie rywal będzie centrował i złapał piłkę. 85. min. Biało-Czerwoni nie chcą atakować za wszelką cenę. Szanują piłkę. Niestety w końcu stracił ją Bereszyński. 84. min. Jonhson centrował, Kiwior znów genialnie się ustawił. 84. min. Pierwsza akcja pomocnika Feyenoordu nieudana. 83. min. Szymański wchodzi za Żurkowskiego. 82. min. Zalewski niecelnie z dystansu. 82. min. Hennessey wyszedł poza pole karne i uprzedził Piątka. 82. min. Polacy uspokajają grę. 81. min. Świetny powrót Żurkowskiego, lecz to Walijczycy mają inicjatywę. 80. min. Cabango czujnie wybił piłkę. Zalewski idealnie się ustawił i zastopował kontrę. 79. min. Mamy aut przy polu karnym rywali. 78. min. Walijczycy nie oddali strzału po rzucie rożnym. Zaczniemy od bramki. 77. min. Dobra interwencja Kiwiora i wybicie Zalewskiego na uwolnienie. Po chwili Szczęsny spisał się fenomenalnie przy uderzeniu Jamesa. 77. min. Nie wyszedł Polakom ten stały fragment. 76. min. Fatalny błąd Rodona. Podał do bramkarza tak, ze futbolówka wyszła poza boisko. Mamy rzut rożny. 76. min. Lewandowski wywalczył rzut wolny w środku pola. 75. min. Żurkowski myślał, że był faulowany, zgarnął piłkę ręką i... Arbiter odgwizdał błąd Polaka. 74. min. Nieudane dośrodkowanie Zielińskiego z narożnika boiska. 73. min. Rodon zatrzymał szarżę Lewandowskiego. Będzie rzut rożny dla Polaków. 72. min. Colwill wchodzi za Lewitta. 71. min. Żurkowski niecelnie do Zielińskiego. To mogłaby być dobra okazja do podwyższenia wyniku. 70. min. Nieudana centra Jamesa, zaczniemy od bramki. 70. min. Przewinienie Biało-Czerwonych w ataku. 69. min. Lewitt posłał piłkę w trybuny. 68. min. Dośrodkowanie do Jonhsona, ale Zalewski ustawił się idealnie. 67. min. Lewandowskiego za mocno zagrywał do Piątka, by ten mógł wyjść sam na sam. Nadal mieliśmy piłkę, ale kapitan Polaków posłał tragicznie niecelne podanie. 67. min. Bednarek doskonale pilnował Moore'a. 66. min. Johnson uderzał z ostrego kąta, bardzo niecelnie. 65. min. Piątek wchodzi za Świderskiego. 64. min. Williams z łatwością minął Bednarka, ale ten później naprawił swój błąd. W asekuracji pomógł mu Bereszyński. 63. min. Świderski faulowany w środku pola. 62. min. Glik dobrze się ustawił i przeciął dośrodkowanie. 61. min. Wybiliśmy piłkę po rzucie rożnym gospodarzy. 60. min. Świetna interwencja Szczęsnego! Zalewski dał się łatwo ograć, Johnson uderzył płasko, lecz golkiper Juventusu był czujny. 59. min. Walijczycy w ataku pozycyjnym. 58. min. Uśpiliśmy rywali i po chwili ich zaskoczyliśmy. Kiwior zagrał idealnie do Lewandowskiego, ten zgrał do wchodzącego Świderskiego, a on pokonał Hennesseya. 58. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 57. min. Dłużej utrzymujemy się przy futbolówce, aczkolwiek nie mamy pomysłu, jak stworzyć sobie dobrą okazję. 56. min. Bereszyński bardzo łatwo stracił piłkę. 55. min. Próbowaliśmy założyć wysoki pressing, lecz Walijczycy z łatwością go uniknęli. Kontry jednak nie udało im się wyprowadzić. 53. min. Williams odważnie podawał do kolegi z ataku, ale zdecydowanie za mocno. 52. min. Zieliński szarżował lewą flanką, lecz nie przebił się przez defensywę. 51. min. Glik wpadł w Jamesa. Walijczyk jest przekonany, że był faulowany, ale arbiter nie podziela tego zdania. 50. min. Faul Lewandowskiego w ofensywie. 49. min. Dobra centra Zielińskiego z rzutu wolnego, ale Bednarkowi nawet nie udało się oddać strzału. 48. min. Williams zbyt ostro potraktował Bereszyńskiego. Zasłużona kara od sędziego. 48. min. Zalewski poszedł w drybling i udało mu się dośrodkować, ale bardzo niecelnie. 46. min. Dobre ustawienie Kiwiora przy długim podaniu do ataku Walijczyków. Gramy dalej! Koniec pierwszej połowy. Po 45 minutach gry remisujemy z Walią 0:0. Wracamy za kwadrans! 45+4. min. Szczęsny uprzedził Bale'a, zagrożenie zażegnane. 45+3. min. Faul Bednarka na Jamesie w środkowej strefie. 45+2. min. Bednarek pilnował, żeby Norrington-Davies nie doszedł do podania. 45+2. min. Dobry przechwyt Zalewskiego, ale podanie fatalne. 45+1. min. Sędzia doliczył minimum trzy minuty. 45+1. min. Johnson na spalonym. 45. min. Za mocne podanie Johnsona w kierunku Jamesa. 44. min. Długie podanie Krychowiaka na skrzydlo, lecz straciliśmy piłkę. 42. min. Ostre starcie Norringtona-Daviesa i Lewandowskiego. Kartonik dla obrońcy rywali. 41. min. Glik przegrał pojedynek, Johnson uderzał, był jeszcze rykoszet i piłka poturlała się w aut. 40. min. Uderzenie Zielińskiego prosto w bramkarza. 40. min. Hennessey prawie zaliczył samobója! Golkiperowi Walii uciekła piłka po podaniu. Zatrzymał ją na linii bramkowej. 39. min. Krychowiak zupełnie zgubił Bale'a. Na szczęście ten musiałby uderzać z niemal zerowego kąta. Szczęsny był na posterunku. 38. min. Dobrze spisał się Glik. 37. min. Chwila chaotycznej gry przy bocznej strefie. 36. min. Bereszyński zablokował centrę Williamsa. 35. min. Strata Polaków w środku pola, Krychowiak ratował się faulem i zobaczył żółtą kartkę po nieprzepisowym zatrzymaniu Morrella. 34. min. Futbolówka przeleciała nad głową po dośrodkowaniu Lewandowskiego. 33. min. Bardzo groźne uderzenie Jamesa, Szczęsny spisał się na medal. I to dwa razy! 32. min. Zalewski zdołał minąć przeciwnika, lecz nie udało mu się podać do żadnego kolegi. 31. min. Zalewski dobrze krył Robertsa. Sędzia odgwizdał faul w ofensywie, po tym jak przeciwnik wpadł w niego jak taran. 29. min. Krychowiak stracił na połowie rywala. 28. min. Rodon z łatwością wybił piłkę zagrywaną przez Zalewskiego. 27. min. Kilkanaście podań i... Nic. Nie udało nam się stworzyć sytuacji strzeleckiej. Walijczycy od bramki. 26. min. Walijczycy zamknięci przed własnym polem karnym, ale nie mamy miejsca na oddanie strzału. 25. min. Pierwszy groźny strzał Polaków! Zieliński centrował z rzutu wolnego do Lewandowskiego, lecz Hennessey był na posterunku. 24. min. Kolejna strata Lewandowskiego. Cabango trafił go w twarz, ale sędzia nawet nie zareagował. 23. min. Zieliński został podwojony na lewej flance i nie udało mu się przebić. 22. min. Atak pozycyjny zdecydowanie nam się nie udał. Hennessey od bramki. 21. min. Szczęsny uspokoił sytuację w naszym polu karnym. 20. min. Bale dośrodkowywał, Glik wybijał. Tymczasem Zalewski nie podnosi się z murawy po trafieniu w twarz przez Robertsa. 19. min. Żurkowski mógł wyjść sam na sam z bramkarzem, ale zgubił piłkę. 18. min. Strata Lewandowskiego w okolicach „szesnastki” Walii. 17. min. Zalewski był wypychany i w końcu został sfaulowany. 16. min. Kiwior przeciął dośrodkowanie. 15. min. Walijczycy zmarnowali rzut rożny. 14. min. Niedokładne podanie do Bale'a, świetnie ustawił się Zieliński. Cabango przeciął zagranie do Lewandowskiego. 13. min. Kiwior dośrodkowywał, lecz został zablokowany. Po chwili piłka odskoczyła naszemu kapitanowi i wyleciała na aut bramkowy. 12. min. Jeszcze jedno przewinienie na Świderskim. 11. min. Dobrze ustawieni nasi pomocnicy, ale szybko straciliśmy futbolówkę. 10. min. Zieliński zwija się z bólu po starciu z Cabango. 9. min. Lewandowski nie opanował piłki, ale był daleko od pola karnego rywali. 8. min. Centra Robertsa zablokowana. 7. min. Hennessey wygarnął piłkę spod nóg Świderskiego. 6. min. Świderski faulowany przy bocznej linii. 5. min. Kiwior zatrzymał szarżę Johnsona. 4. min. Inicjatywa wyraźnie po stronie podopiecznych Roberta Page'a. Krychowiak w końcu odebrał piłkę rywalowi. 3. min. Gospodarze długo utrzymują się przy piłce. 2. min. Sędzia odgwizdał pozycję spaloną Lewandowskiego. 1. min. Dośrodkowanie Jamesa, Bednarek był na miejscu. GRAMY! 20:47 Polacy dziś w ustawieniu 3-4-3. 20:44 Pora na hymn gospodarzy, czyli Walii 20:42 Wybrzmiał nasz hymn narodowy. 20:41 Zawodnicy wychodzą na murawę.



Rozgrzewka w wykonaniu naszych kadrowiczów:



20:30 Mniej więcej za kwadrans zacznie się mecz.



Były kapitan reprezentacji Polski stanął w obronie Kamila Glika. Nie ma wątpliwości, co do roli obrońcy 20:21 Wiemy już, w jakim składzie zagra reprezentacja Polski.



Wiemy, na kogo postawił Czesław Michniewicz. Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Walią 20:15 Polscy kibice czekali na Biało-Czerwonych w Cardiff.



twitter.com 20:08 Oby Biało-Czerwoni zachwycali dziś tak, jak Lewandowskiego na treningu zachwycił jeden z młodszych kolegów:



20:02 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Walia w Lidze Narodów UEFA. Jeśli nie przegramy, utrzymamy się w Dywizji A i w kolejnej edycji nadal będziemy mogli rywalizować z najlepszymi. Spotkanie rozpocznie się o 20:45.

25 września 2022 roku reprezentacja Polski zmierzy się z Walią i będzie to jej ostatnie spotkanie w obecnej edycji Ligi Narodów UEFA. Podopieczni Czesława Michniewicza muszą powalczyć w nim nie tylko o korzystny wynik, który da im utrzymanie w dywizji A, lecz również o odzyskanie dobrego imienia w oczach kibiców.

Słabe wyniki reprezentacji Polski

W ostatnim czasie Biało-Czerwoni prezentowali się bowiem zwyczajnie słabo. Co prawda faktycznie trafili na trudnych przeciwników, aczkolwiek na najwyższym poziomie Ligi Narodów rywalizacja z takowymi to codzienność. Tymczasem Polacy rzadko kiedy byli w stanie rywalizować z poszczególnymi zespołami. Belgia pokonała nas najpierw 1:6, a następnie 0:1, z Holandią udało się zremisować 2:2 i ostatnio przegrać 0:2 w fatalnym stylu. Zwycięstwo odnieśliśmy tylko w domowym starciu z dzisiejszym przeciwnikiem, czyli Walią – 2:1.

Czesław Michniewicz dokonał w kadrze meczowej kilku korekt. Wiadomo na pewno, że z ekipą Roberta Page’a nie zagra dwóch zawodników, którzy mocno zawiedli poprzednim razem. Mowa o Karolu Linettym oraz Przemysławie Frankowski. Obaj rozpoczęli spotkanie z Holandią w wyjściowym składzie, lecz zaprezentowali się bardzo słabo. Ponadto selekcjoner odesłał na trybuny Mateusza Klicha. Pomocnik Leeds United również nie pokazał nic wartościowego w meczu z Oranje.

Skład Polaków na mecz z Walią

W wyjściowej jedenastce na Walię znaleźli się następujący zawodnicy: Szczęsny – Bednarek, Glik, Kiwior – Bereszyński, Krychowiak, Żurkowski, Zieliński, Zalewski – Świderski, Lewandowski

