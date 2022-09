Zbigniew Boniek uderza w podstawowego reprezentanta Polski. Zarzuca mu jedną rzecz

Podczas wrześniowej przerwy na mecze reprezentacji Biało-Czerwoni zmierzyli się z Holandią oraz Walią w Lidze Narodów. W pierwszym spotkaniu Polacy polegli 0:2, w drugim zaś zwyciężyli 1:0, po golu strzelonym przez Karola Świderskiego. Nie były to jednak najlepsze mecze w wykonaniu drużyny Czesława Michniewicza. Na piłkarzy spadła bowiem spora krytyka, a jednym z zawodników, któremu oberwało się najbardziej jest Grzegorz Krychowiak.

Zbigniew Boniek uderza w Grzegorza Krychowiaka. Zdradził, co myśli o grze pomocnika

Doświadczony pomocnik z pewnością nie zaliczy ostatnich występów w narodowych barwach do udanych. Kibice oraz część ekspertów nie pozostawili na 32-latku suchej nitki. Do grupy krytykujących jego grę osób dołączył również Zbigniew Boniek, który często bronił piłkarza. W rozmowie z WP SportoweFakty jednak podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi gry popularnego „Krychy”.

Po pierwsze zauważył, że Grzegorz Krychowiak gra w słabej lidze, jaką jest saudyjska. Stwierdził, że jeśli zawodnikowi brakuje w takich rozgrywkach intensywności, presji, czy napięcia, to trudniej jest mu się przygotować do takiego turnieju jak mistrzostwa świata. – Jeśli mówię o defensywnym pomocniku w kadrze, to bardziej myślę o tym, jak w naszym zespole taki zawodnik ma grać, a nie jak ma na nazwisko. Krychowiak w kadrze mi nie przeszkadza. Ale też nie boję się powiedzieć, że w ostatnich dwóch meczach mi się nie podobał – powiedział były prezes PZPN.

W dalszej części wywiadu Zbigniew Boniek uważa, że pomocnik nadal popełnia te same błędy. Mimo to wyznał, że wcale go nie skreśla. Co więcej, uważa, że jeśli tylko Grzegorz Krychowiak poprawi swoją formę, wciąż będzie piłkarzem stanowiącym o sile polskiej reprezentacji. – Krychowiak w formie wciąż może pomóc. Niemniej od tak doświadczonego piłkarza wymagam, aby wyciągał wnioski. Według mnie jego problemem jest to, że on chce robić na boisku za dużo rzeczy. A tak się nie da – dodał.

