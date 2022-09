Ekspert zachwyca się jednym z reprezentantów Polski. Na nim możemy budować naszą przyszłość

Reprezentacja Polski we wrześniu nie prezentowała się najbardziej okazale, ale nawet mimo tego pojedynczy zawodnicy spisywali się podczas meczów z Holandią czy Walią na tyle dobrze, że dwa ostatnie mecze mogą zaliczyć do udanych. Jednym z nich jest bez wątpienia Jakub Kiwior, który swoimi występami powinien zapewnić sobie miejsce w podstawowym składzie naszej drużyny narodowej. O zaletach zawodnika Spezii wypowiedział się Piotr Czachowski na łamach „Super Expressu”.

Piotr Czachowski chwali Jakuba Kiwiora

– Pamiętajmy, że to wciąż młody zawodnik, który jeszcze się rozwija. Jednak ostatnimi meczami otworzył sobie bardzo szeroko bramę do kadry. Poza tym jego atutem jest uniwersalność – przyznał komentator i ekspert od ligi włoskiej. Ponadto przypomniał, że za kadencji Thiago Motty w Spezii Kiwior grał jako defensywny pomocnik. Zdaniem Czachowskiego właśnie to sprawiło, że Polak mocno rozwinął się piłkarsko. Na przykład pod kątem takim, jak rozgrywanie od tyłu.

– Umie dobrze wyprowadzać piłkę […] Właśnie po Kiwiorze trzeba oczekiwać tego, że będzie brał odpowiedzialność na siebie. On potrafi w zaskakujący sposób rozpocząć akcję. Na plus dodałbym także to, że dobrze gra w powietrzu. Jest silny, więc umie sobie wywalczyć lepszą pozycję. Dużo przewiduje, umiejętnie czyta grę – charakteryzuje obrońcę Czachowski.

W ostatnim czasie Kiwior spisywał się na tyle dobrze również w lidze włoskiej, że zasłużył na zainteresowanie ze strony większych klubów. W mediach sporo mówi się między innymi o AC Milanie, który ponoć wziął reprezentanta naszego kraju na celownik.

