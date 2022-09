Tak wygląda oficjalny podział na koszyki w el. Euro 2024. Polska może trafić do grupy „śmierci”

We wtorek 27 września dobiegła końca rywalizacja w fazie grupowej tegorocznej Ligi Narodów. Tym samym poznaliśmy dokładne rozstawienie poszczególnych reprezentacji w eliminacjach do mistrzostw Europy, które odbędą się już w 2024 roku w Niemczech. Biało-Czerwoni znaleźli się w pierwszym koszyku, a było to możliwe dzięki zwycięstwu z Walią 1:0. Zatem gol strzelony przez Karola Świderskiego umożliwił nie tylko utrzymanie się w Dywizji A, ale również sprawił, że Polacy mogą trafić teraz na łatwiejszych rywali.

Eliminacje Euro 2024. Polska znalazła się w pierwszym koszyku

W pierwszej grupie znalazło się dziesięć najlepszych zespołów, grających w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza była jedenasta, ale dzięki temu, że Niemcy są gospodarzami turnieju, nie biorą udziału w eliminacjach. Razem z Polską w koszyku znalazły się takie reprezentacje jak Chorwacja, Holandia, Włochy, Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, Dania, Węgry oraz Portugalia. Z tymi zespołami na pewno nie zagramy.

Pierwsze cztery z wymienionych drużyn, które są finalistami Ligi Narodów, trafią do grup pięciozespołowy. Pozostałe reprezentacje natomiast będą rywalizować w grupach sześciozespołowych. Biało-Czerwoni teoretycznie zmierzą się z łatwiejszymi przeciwnikami, lecz warto przypomnieć, że w drugim koszyku znalazły się takie ekipy, jak Francja czy Anglia, które bardzo słabo prezentowały się w tegorocznych rozgrywkach.

Oto ostateczny podział na koszyki w eliminacjach Euro 2024

Koszyk 1: Chorwacja, Holandia, Włochy, Hiszpania, Belgia, Dania, Polska, Węgry, Portugalia, Szwajcaria

Chorwacja, Holandia, Włochy, Hiszpania, Belgia, Dania, Polska, Węgry, Portugalia, Szwajcaria Koszyk 2: Bośnia i Hercegowina, Anglia, Izrael, Walia, Austria, Francja, Czechy, Serbia, Szkocja, Finlandia

Bośnia i Hercegowina, Anglia, Izrael, Walia, Austria, Francja, Czechy, Serbia, Szkocja, Finlandia Koszyk 3: Armenia, Irlandia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Albania, Islandia, Czarnogóra, Ukraina, Norwegia

Armenia, Irlandia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Albania, Islandia, Czarnogóra, Ukraina, Norwegia Koszyk 4: Gruzja, Grecja, Kazachstan, Luksemburg, Turcja, Azerbejdżan, Wyspy Owcze, Bułgaria, Kosowo, Macedonia Północna

Gruzja, Grecja, Kazachstan, Luksemburg, Turcja, Azerbejdżan, Wyspy Owcze, Bułgaria, Kosowo, Macedonia Północna Koszyk 5: Białoruś, Estonia, Gibraltar, Łotwa, Litwa, Malta, Mołdawia, Słowacja, Irlandia Północna, Cypr

Białoruś, Estonia, Gibraltar, Łotwa, Litwa, Malta, Mołdawia, Słowacja, Irlandia Północna, Cypr Koszyk 6: Andora, Liechtenstein, San Marino

twitter

Kiedy losowanie grup el. Euro 2024 i na kogo możemy trafić?

Znając pełny podział na koszyki, możemy wytypować potencjalnych rywali reprezentacji Polki. Kluczowe wydaje się uniknięcie Francji i Anglii. Możliwa grupa „śmierci” prezentuje się następująco: Polska, Francja lub Anglia, Ukraina, Turcja, Irlandia Północna i Andora. Z kolei grupa „marzeń” może wyglądać tak: Polska, Finlandia, Armenia, Wyspy Owcze, Gibraltar oraz San Marino.

Losowanie grup eliminacji do Euro 2024 odbędzie się 9 października we Frankfurcie. Awans na turniej uzyskają drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca w swoich grupach.

Czytaj też:

Oficjalnie! Wiemy już, kto będzie ostatnim rywalem Polaków przed MŚ w Katarze