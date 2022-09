PZPN opublikował harmonogram sprzedaży biletów na mecz Polska - Chile. Kibice są niezadowoleni

W środę 28 września PZPN oficjalnie poinformował za pośrednictwem swoich social mediów, że ostatnim sprawdzianem przed mundialem w Katarze będzie mecz reprezentacji Polski z Chile, który odbędzie się 16 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.

Harmonogram sprzedaży biletów

Chwilę później Związek opublikował harmonogram sprzedaży wejściówek na to spotkanie. Spotkało się to z wymowną reakcją kibiców. Mianowicie bilety będzie można kupić przez Internet tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony https://bilety.laczynaspilka.pl/. Ponadto nie będzie możliwy zakup biletów na stadionie w dniu meczu. Sprzedaż otwarta rozpocznie się 27 października. Natomiast dla tych, co mają aplikację InPost Fresh będą dostępne bilety w przedsprzedaży, która została zaplanowana na poniedziałek 24 października.

Najdroższe bilety „Kategorii I” będą kosztować 240 zł, „Kategorii II” 180, a „Kategorii III” 120 zł. Za najtańsze bilety rodzinne będzie trzeba zapłacić razem 160 złotych – 100 zł opiekun a 60 zł dziecko do lat 12.

Kibice są niezadowoleni wysoką ceną biletów

Pod postem profilu „Łączy nas piłka” wypowiedziało się wielu niezadowolonych kibiców. Zdaniem wielu ceny są zbyt wysokie, ponieważ są takie same, jak np. na Ligę Narodów i mecz barażowy ze Szwecją, który decydował o awansie na mundial w Katarze.

Kibicom nie spodobało się również to, że pierwszeństwo w zakupie biletów mają ci kibice, którzy posiadają aplikację InPost Fresh. Jak wyjaśnił dziennikarzom Interii rzecznik PZPN-u i menedżer reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski: „Takie świadczenia dla firmy InPost wynikają z łączącej nas umowy sponsorskiej” – poinformował.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn rozpoczną się 20 listopada. Polska swój pierwszy mecz zagra już 22 listopada z Meksykiem. W kolejnych dniach Biało-Czerwoni zmierzą się z Arabią Saudyjską oraz Argentyna.

