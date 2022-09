Czesław Michniewicz zabrał głos w sprawie składu na mundial. Zdradził, czy są jeszcze wolne miejsca

Mundial 2022 w Katarze zbliża się wielkimi krokami. Do meczu otwarcia, który odbędzie się 20 listopada zostało niewiele, a selekcjoner reprezentacji Polski musi już powoli decydować się na finalny skład. Jak sam informował na swoim Twitterze 1 kwietnia 2022 roku, na MŚ będzie można powołać 26 piłkarzy i dokonać 5 zmian. „Przegłosowane jednogłośnie przez wszelkich trenerów” – napisał.

Przed wrześniowym zgrupowaniem Czesław Michniewicz udzielił wywiadu w serwisie Sportowy 24, w którym przyznał, że pewniaków do wyjazdu ma osiemnastu. Szkoleniowiec dodał, że jeśli ta grupa zawodników uniknie kontuzji, albo kontaktu z koronawirusem, to „na pewno pojedzie na te mistrzostwa”. Wśród wymienionych byli Lewandowski, Milik, Szymański, Zieliński. – Do tego Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Kamil Glik, Janek Bednarek, i… dziesięciu innych pewniaków – wyliczył selekcjoner.

Czesław Michniewicz: Są jeszcze 2-3 miejsca

Po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski Czesław Michniewicz wziął udział w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News, w którym stwierdził, że kadra na mundial się wyklarowała, ale nie wszystko jeszcze jest jasne. – Gdyby dziś trzeba było ogłosić kadrę, to miałbym już 26 graczy, ale są jeszcze 2-3 miejsca – powiedział.

W środę 28 września PZPN oficjalnie potwierdził, że ostatnim sprawdzianem przed mundialem w Katarze będzie sparing z reprezentacją Chile 16 listopada 2022 roku. Spotkanie to odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Ponadto związek opublikował harmonogram sprzedaży biletów, które zdaniem wielu kibiców są za drogie.

