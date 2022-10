Mundial 2022 w Katarze. Wiemy, kiedy Czesław Michniewicz ogłosi powołania

Wielkimi krokami zbliża się Mundial w Katarze, na którym zobaczymy reprezentację Polski prowadzoną przez Czesława Michniewicza. Szkoleniowiec miał bardzo trudne zadanie, ponieważ dopiero 31 stycznia 2022 roku prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza wybrał go na to stanowisko, a 29 marca graliśmy finał baraży na mistrzostwa świata ze Szwecją.

Czesławowi Michniewiczowi udało się wprowadzić Polskę na kolejny turniej tej rangi, a samo wydarzenie było dla szkoleniowca ogromnym przeżyciem, o czym świadczyć może fakt, że tuż po końcowym gwizdku rozpłakał się na ławce trenerskiej.

Reprezentacja Polski na mundialu w Katarze

Biało-Czerwoni trafili do grupy C czempionatu, w której zmierzą się z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Czasu do mundialu zostało niewiele, a ostatnie wyniki i styl grania z Holandią (0:2) i z Walią (1:0) pozostawiły wiele do życzenia.

Mundial, który odbędzie się w Katarze, będzie inny niż poprzednie głównie z powodu terminu jego rozgrywania. Mecz otwarcia mistrzostw świata odbędzie się 20 listopada 2022 r., a wielki finał 18 grudnia.

Decyzją trenerów na mundial w Katarze będzie można powołać 26 piłkarzy i dokonać pięciu zmian. W jednym z wywiadów w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Czesław Michniewicz przyznał, że kadra na mundial się wyklarowała, ale nie wszystko jeszcze jest jasne. – Gdyby dziś trzeba było ogłosić kadrę, to miałbym już 26 graczy, ale są jeszcze 2-3 miejsca – powiedział jakiś czas temu.

Wiemy, kiedy Czesław Michniewicz ogłosi powołania na mundial

Teraz dowiadujemy się, kiedy Czesław Michniewicz ogłosi powołania na mundial. Selekcjoner Biało-Czerwonych ogłosi szeroką kadrę na Mundial w Katarze na Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki.

"Lista będzie się składać z 55 piłkarzy. To właśnie ich nazwiska poznamy już 20 października na Kongresie w Zakopanem!" - czytamy.

twitterCzytaj też:

Tomasz Kłos wskazał, kogo Czesław Michniewicz powinien powołać na MŚ. „Młodością się nie wygrywa”