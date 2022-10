Ever Banega uspokaja polskich kibiców. Stwierdził, że Grzegorz Krychowiak ma dar

Grzegorz Krychowiak odszedł z Rosji na mocy przepisu FIFY, która utworzyła specjalne okienko transferowe dla zawodników występujących w tym kraju. Piłkarze mogli zawiesić kontrakty z rosyjskimi zespołami i związać się krótkoterminowymi umowami z innymi ekipami.

Grzegorz Krychowiak mógł trafić do Legii Warszawa

Dzięki takiej możliwości Grzegorz Krychowiak trafił do Arabii Saudyjskiej do Al-Shabab. Pomocnik reprezentacji Polski w rozmowie z kanałem „Po Gwizdku” zdradził, że był bliski transferu do Legii Warszawa.

Szukałem nowego pracodawcy i Legia była mną zainteresowana. Byłem już bardzo blisko, ale na koniec dnia wybrałem inny kierunek – powiedział Grzegorz Krychowiak w rozmowie z Sebastianem Staszewskim.

Ever Banega: Pozyskaliśmy świetnego piłkarza

Na grę w PKO BP Ekstraklasie środkowy pomocnik się nie zdecydował, ponadto poinformował, że dobrze „sprzedał mu klub” jego dawny kolega z Sevilli Ever Banega. Piotr Koźmiński z WP Sportowych Faktów porozmawiał z Argentyńczykiem o reprezentancie Polski.

Były gracz m.in. Interu Mediolan przyznał, że rozmawiał w wakacje z Grzegorzem Krychowiakiem o tym, czy byłby zainteresowany dołączeniem do jego zespołu, czyli Al-Shabab. – Odpowiedział, że jest otwarty na wszelkie możliwości. Ostatecznie udało się doprowadzić do tego transferu i pozyskaliśmy świetnego piłkarza – odpowiedział.

Przygotowania Krychowiaka do mundialu. Banega: Ma naturalny dar

Ever Banega został zapytany o to, czy w lidze saudyjskiej środkowy pomocnik będzie w stanie dobrze przygotować się do mundialu w Katarze. Argentyńczyk odpowiedział, że jego zdaniem to wszystko zależy od samego piłkarza jak trenuje, o siebie dba i jak podchodzi do meczów.

Do kariery Krychowiaka nie można się przyczepić. Zawsze był profesjonalistą, pamiętam jego podejście w Sevilli i widzę to samo tutaj. Jest przykładem do naśladowania pod tym względem – zapewnił.

Ever Banega przyznał, że jest coś, co pomaga Krychowiakowi w utrzymaniu dobrej formy. – Według mnie ma naturalny dar – ciało atlety, to mu też pomaga, a on umie z tego korzystać. Według mnie Polska będzie miała z niego jeszcze dużo korzyści – zakończył.

