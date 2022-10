Arkadiusz Onyszko wskazał piłkarza, który musi pojechać na mundial. „Nie ma się co zastanawiać”

Mimo że do rozpoczęcia mistrzostw świata w piłce nożnej został nieco ponad miesiąc, nadal nie wiadomo, jakich zawodników na turniej weźmie Czesław Michniewicz. Dotyczy to również bramkarzy, gdzie co prawda Wojciech Szczęsny jest niekwestionowanym numerem jeden, ale poza tym rywalizacja jest otwarta. Niewykluczone jednak, że niebawem spory awans w hierarchii zaliczy Kamil Grabara, którego mocno chwalił Arkadiusz Onyszko.

Znakomite występy Kamila Grabary w FC Kopenhadze

23-latek występuje obecnie w drużynie FC Kopenhaga i zbiera w niej bardzo dobre recenzje. Szczególnie dużo komplementów pod jego adresem padło po ostatnim występie Polaka w Lidze Mistrzów. Rywalem drużyny z Danii był Manchester City, który nie dał rady zdobyć w tym spotkaniu ani jednej bramki. W dużej mierze stało się tak dzięki Grabarze, ponieważ bronił spektakularnie.

– Kopenhaga to najlepszy klub w Danii i znakomite okno wystawowe. Z tego zespołu za duże miliony euro sprzedano wielu graczy. Grabara może być kolejny – uważa Arkadiusz Onyszko, cytowany przez „Super Express”.

Arkadiusz Onyszko nie ma wątpliwości – Kamila Grabara musi jechać na mundial

Były golkiper przyznał, że bardzo podobało mu się zachowanie klubu wobec reprezentanta naszego kraju. Kiedy doznał poważnej kontuzji twarzy, Duńczycy sprowadzili nowego zawodnika na tę pozycję, ale kiedy 23-latek wrócił do zdrowia, trener znów na niego postawił.

W związku z tym Onyszko uważa, że Grabara koniecznie powinien znaleźć się w naszej kadrze na mistrzostwa świata. – Jest młody, gra w mistrzu Danii, w Lidze Mistrzów, więc nie ma się co zastanawiać. Trzeba wziąć chłopaka na mundial. To byłby błąd, gdyby nie znalazł się w kadrze. Grabara dlatego tak szybko wrócił, że nie chce stracić możliwości wyjazdu na MŚ. W Kopenhadze też wiedzą, że jak pojedzie na mundial, to jego wartość wzrośnie – zakończył.

