Taki cel reprezentacji Polski wyznaczył Czesław Michniewicz. Musimy to osiągnąć na mundialu

Równo za miesiąc rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. W związku z tym Czesław Michniewicz został zapytany podczas konferencji prasowej o to, na co jego zdaniem stać Biało-Czerwonych, a tym samym, jaki jest ich cel sportowy do osiągnięcia na najbliższym mundialu. Selekcjoner odpowiedział w żartobliwy sposób, określając absolutne minimum, jakie powinna spełnić jego drużyna.

Czesław Michniewicz o celu dla reprezentacji Polski na mistrzostwa świata

Wspomniana konferencja prasowa miała miejsce 20 października i odbyła się tuż po ogłoszeniu szerokiej kadry reprezentacji Polski na wspomniane mistrzostwa świata. FIFA dała wszystkim uczestnikom MŚ deadline do jutra, aby ogłosić wstępną listę nazwisk, jakie ostatecznie będą mogły grać w światowym czempionacie. Widełki ustalono na 35-55 piłkarzy. Nasz trener postanowił wyróżnić 47 swoich potencjalnych podopiecznych.

Po ogłoszeniu szerokiej kadry na mundial Michniewicz odpowiedział również na kilka pytań od dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło tego, czego kibice powinni oczekiwać od Biało-Czerwonych pod względem wyników sportowych. Odpowiedź szkoleniowca była jednoznaczna, choć wyrażona z przymrużeniem oka.

– Cel podstawowy dla reprezentacji Polski na mistrzostwa świata? Żartowaliśmy przy stole, że Barbórkę i Mikołajki wypadałoby spędzić w Katarze. Tak byśmy chcieli, bo to by oznaczało, że wyszliśmy z grupy – stwierdził Michniewicz.

Terminarz meczów reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata

W fazie grupowej światowego czempionatu zagramy kolejno z reprezentacją Meksyku, Arabii Saudyjskiej oraz Argentyny. Pierwsze nasze spotkanie zaplanowano na 22 listopada, drugie 26 listopada a trzecie (oby nie ostatnie) na 30 listopada. Tuż przed turniejem Biało-Czerwoni zagrają jeszcze z Chile.

Czytaj też:

Czesław Michniewicz tłumaczy, dlaczego powołał tych piłkarzy. Tą decyzją zaskoczyłCzytaj też:

Czesław Michniewicz pominął ich w powołaniach na MŚ. Teraz wyjaśnił, dlaczego