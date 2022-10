Czesław Michniewicz przeszedł spektakularną metamorfozę. Zdradził, na czym polega jego dieta

Kibice reprezentacji Polski już na początku października zwrócili uwagę na metamorfozę Czesława Michniewicza, który wyraźnie schudł. Kiedy Grzegorz Krychowiak udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie z trenerem, w komentarzach pod postem jeden z internautów podpytał o tę spektakularną przemianę Mateusza Michniewicza, czyli syna szkoleniowca Biało-Czerwonych. Ten w odpowiedzi przyznał, że jego ojciec schudł około 20 kg.

Czesław Michniewicz znacznie schudł

Sam zainteresowany nie unika pytań o metamorfozę, a w dniu ogłoszenia szerokiej kadry reprezentacji Polski na mistrzostwa świata poruszył ten temat w studio na kanale Meczyki. – Stosuję prostą dietę. Jem osiem godzin, a przez 16 nie jem. Jeśli zacznę o 10:00, to o 18:00 kończę tzw. okno żywieniowe – zdradził. – Nie ma cudów, ale też staram się uprawiać sport. Mam dużo ruchu – dodał.

Czym jest post przerywany?

Stosowana przez Michniewicza dieta to tzw. post przerywany, a wspomniane okno żywieniowe może trwać od czterech do ośmiu godzin. Dieta IF stosowana jest nie tylko przez osoby chcące zrzucić zbędne kilogramy, ale również przez zwolenników zdrowego sposobu odżywiania. Co ważne, tego typu diety nie powinny stosować osoby niedożywione, cierpiące na cukrzycę czy chorobę wrzodową.

Najbardziej popularna forma postu przerywanego polega na spożywaniu posiłków przez osiem godzin i poszczeniu przez kolejne 16. To w praktyce oznacza, że można jeść np. od godz. 9 do 17, a następnie pić jedynie wodę. Przygotowywane dania powinny zapewniać bilans energetyczny oraz niezbędne składniki odżywcze.

Czytaj też:

Jan Tomaszewski skrytykował decyzję Czesława Michniewicza. Dosadna opinia legendarnego bramkarzaCzytaj też:

Są ustalenia w sprawie Dariusza Szpakowskiego. Wiadomo, czy usłyszymy go podczas meczów Polaków