Nicola Zalewski znalazł się w prestiżowym gronie. Duże wyróżnienie dla reprezentanta Polski

Włoski „Tuttosport” od 2003 roku przyznaje nagrodę Golden Boy, która wręczana jest grającym w Europie utalentowanym piłkarzom do 21. roku życia. W przeszłości po statuetkę sięgali m.in. Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Aguero, Paul Pogba czy Kylian Mbappe, a przed rokiem prestiżowym tytułem nagrodzono Pedriego z FC Barcelony.

Golden Boy. Nicola Zalewski wyróżniony

Wyniki plebiscytu ogłoszono na kilka dni po gali Złotej Piłki, w trakcie której nagrodę Kopa Trophy dla najlepszego młodego zawodnika otrzymał Gavi. Hiszpan również w zestawieniu przygotowanym przez „Tuttosport” nie miał sobie równych, wyprzedzając w końcowym zestawieniu Eduardo Camavingę, Jude'a Bellinghama oraz Jamala Musialę.

Poza wspomnianą czwórką w ścisłym finale znalazło się 16 piłkarzy, jednak organizatorzy nie podali miejsc, które zajęli w zestawieniu. Wiadomo jednak, że w tym gronie jest Nicola Zalewski, który na co dzień występuje w AS Romie. Biorąc pod uwagę fakt, że włoski dziennik nominował w sumie stu piłkarzy, jest to duże wyróżnienie dla młodego reprezentanta Polski. Poza Zalewskim w gronie stu nominowanych piłkarzy znaleźli się jeszcze Jakub Kamiński i Kacper Kozłowski.

Golden Boy. Piłkarze z czołowej „20"

Gavi (Barcelona)

Jamal Musiala (Bayern Monachium)

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madryt)

Joao Antonio Silva (Benfica)

Fabio Carvalho (Liverpool)

Ansu Fati (Barcelona)

Wilfried Gnoto (Leeds United)

Ryan Gravenberch (Bayern Monachium)

Josko Gvardiol (RB Lipsk)

Fabio Miretti (Juventus)

Nico Gonzalez (Valencia)

Nicola Zalewski (Roma)

Nuno Mendes (PSG)

Pedri (Barcelona)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Benjamin Sesko (Red Bull Salzburg)

Mathys Tel (Bayern Monachium)

Iyenoma Udogie (Udinese)

