Juror Złotej Piłki o niepowodzeniach Roberta Lewandowskiego. Ostre słowa na temat reprezentacji Polski

Niedawno odbyła się gala wręczenia Złotej Piłki, której laureatem został Karim Benzema z Realu Madryt. Poza nim na podium znaleźli się Sadio Mane i Kevin De Bruyne. Ostatecznie Robert Lewandowski uplasował się na czwartym miejscu. Mimo to Polak również został wyróżniony na ceremonii organizowanej przez „France Football”. Kapitan reprezentacji Polski otrzymał trofeum im. Gerda Muellera dla najskuteczniejszego zawodnika minionego sezonu w klubie i reprezentacji.

„Nagroda pocieszenia” dla Roberta Lewandowskiego

Złośliwi nazywają to „nagrodą pocieszenia” po skandalu w 2020 roku, kiedy przez pandemię koronawirusa anulowano wręczenie Złotej Piłki, która – zdaniem ekspertów – należała się właśnie Robertowi Lewandowskiemu, który zdobył m.in. Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium. „France Football” tłumaczyło swoją decyzję faktem, iż nie wszystkie ligi zostały wówczas dokończone. Przypomnijmy, największe ligi świata dograły swoje rozgrywki, poza Ligue 1.

Rok później Robert Lewandowski uplasował się na drugim miejscu tuż za Leo Messim, dla którego było to siódme wyróżnienie. Po odebraniu nagrody Argentyńczyk zwrócił się bezpośrednio do kapitana reprezentacji Polski. – Wszystkiemu przeszkodziła pandemia, ale uważam, że powinieneś wygrać piłkę w zeszłym roku, ponieważ na to zasługiwałeś. Powinieneś mieć to trofeum w domu – powiedział wówczas.

Juror Złotej Piłki o Polsce: Największy nieudacznik w futbolu

Na temat gali Złotej Piłki dziennikarze Sport.pl porozmawiali z serbskim jurorem plebiscytu – Vladimirem Novakoviciem. W jego opinii to głównie reprezentacja Polski nie pozwala mu cieszyć się ze zwycięstwa w tym plebiscycie. – Polska powinna być traktowana jako jeden z największych nieudaczników w międzynarodowym futbolu XXI wieku. To w dużym stopniu wyjaśnia, jak trudne jest dążenie Roberta Lewandowskiego do indywidualnych zaszczytów – podkreślił, wymieniając, że w historii mieliśmy wielu znakomitych bramkarzy i zawodników pokroju Jakuba Błaszczykowskiego, a niczego nie osiągnęliśmy od 1986 roku.

Vladimir Novaković zwrócił także uwagę na inny powód takiego obrotu spraw. Tym czynnikiem ma być uprzedzenie narodowościowe Zachodu. – Wobec wszystkiego, co pochodzi zza dawnej żelaznej kurtyny – wymienił.

Robert Lewandowski ma jeszcze szansę na Złotą Piłkę?

Na koniec dziennikarze Sport.pl zapytali, czy widzi szanse dla napastnika Biało-Czerwonych w kolejnych latach. – Ogromnie szanuję wysiłek, jaki Lewandowski wkłada, aby utrzymać ciało i umysł w idealnym stanie, ale nawet najbardziej wysportowane ciała zaczynają mieć problemy po 35. roku życia. Wystarczy spojrzeć na takich piłkarzy jak Zlatan Ibrahimović i Cristiano Ronaldo – przyznał.

Zdaniem Serba w walce o Złotą Piłkę teraz wszystko leży w rękach reprezentacji Polski. - Muszę być szczery i przyznać, że cała nadzieja Roberta Lewandowskiego na kolejną Złotą Piłkę opiera się na zdobyciu przez reprezentację Polski mistrzostwa świata w Katarze – zakończył.

