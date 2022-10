Kosowski wyśmiał pomysł Michniewicza. Były piłkarz uważa, że to bez sensu

Wielkimi krokami zbliżają się piłkarskie mistrzostwa świata, w których udział weźmie również reprezentacja Polski. Tym razem jednak nie będzie wiele czasu na drużynowe przygotowania do turnieju, w związku z czym Czesław Michniewicz stara się zbierać wiedzę również za pomocą mniej konwencjonalnych sposobów. Jeden z nich postanowił wyśmiać Kamil Kosowski, były piłkarz, a obecnie ekspert piłkarski.

Kamil Kosowski podważa pomysł Czesława Michniewicza

Tajemnicą poliszynela jest bowiem fakt, że nasz selekcjoner pozostaje w kontakcie z innymi szkoleniowcami, którzy przed laty prowadzili Biało-Czerwonych. Spotkaniem z jednym z nich pochwalił się nawet publicznie na konferencji prasowej tuż po ogłoszeniu powołań do szerokiej kadry na mistrzostwa świata. Wspomniał wówczas, że rozmawiał z Antonim Piechniczkiem o tym, jak przekazywać gwiazdom zespołu trudne decyzje, które ich dotyczą.

Kamil Kosowski nie uważa jednak, aby takie radzenie się dawnych selekcjonerów miało sens. Dał temu wyraz w swoim felietonie opublikowanym na łamach „Przeglądu Sportowego”. Były reprezentant Polski uważa, że sens miałoby spotkanie Michniewicza tylko z jednym trenerem. „Jeśli Czesław Michniewicz chciałby dowiedzieć się czegoś od wielkiego trenera na temat wielkich turniejów, to powinien odwiedzić Leo Beenhakkera” – czytamy w artykule.

Poza tym Kosowski sądzi, że obecny selekcjoner Biało-Czerwonych niczego nie nauczy się od swoich poprzedników. No chyba że pod kątem tego, czego nie powinien robić tuż przed wielkim turniejem. „O co mógłby ich zapytać? Jak spartolić przygotowania, by zajechać zespół fizycznie. Takie pytanie mógłby zadać też Adamowi Nawałce, bo on też zawiódł pod tym względem – zakończył.

