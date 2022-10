Czesław Michniewicz znów ma problem. Kolejny reprezentant nie zagra na mundialu

Do rozpoczęcia mundialu w Katarze zostało tylko 24 dni, a liczba problemów w reprezentacji Polski Czesława Michniewicza powiększa się. Na pewno na mistrzostwach świata nie zobaczymy Jakuba Modera, który wciąż leczy uraz, którego doznał w kwietniu podczas meczu Brighton – Norwich City. Kolano byłego piłkarza Lecha Poznań jest już w dobrym stanie, ale jeszcze nie na tyle dobrym, by zacząć grać.

Jacek Góralski nie pojedzie na mundial w Katarze

20 października Czesław Michniewicz ogłosił szeroką kadrę, którą bierze pod uwagę przy powołaniach na mundial w Katarze. Selekcjoner podał 47 nazwisk, wśród których znalazło się osiemnastu pomocników, w tym między innymi Jacek Góralski, który jak ustalili dziennikarze Przeglądu Sportowego Onet – nie ma już szans na wyjazd na Bliski Wschód.

Przypomnijmy, Jacek Góralski 17 czerwca podpisał kontrakt z VFL Bochum występującym na co dzień w Bundeslidze. Niestety ta przygoda z ligą niemiecką nie zaczęła się dobrze dla pomocnika. 30-latek przed sezonem doznał groźnej kontuzji oka, która wykluczyła go na kilka tygodni z treningu. Jak się później okazało, gdyby reprezentant Polski nie udał się w porę do lekarza, to mógłby stracić wzrok, bo odkleiła mu się siatkówka.

Problemy zdrowotne Jacka Góralskiego

Kiedy już Jacek Góralski wrócił do gry po kontuzji oka i nawet zadebiutował w Bundeslidze w trzeciej kolejce przeciwko Bayernowi Monachium. Jednak co chwilę Polaka prześladują urazy.

Dziennikarze Przeglądu Sportowego Onet ustalili, że Jacek Góralski nie wyleczył jeszcze problemów mięśniowych i znów będzie pauzował przez 4-6 tygodni, co oznacza, że były zawodnik Kairatu Almaty nie pojedzie na swój drugi mundial w karierze. Ponadto Góralski chciałby do końca roku rozwiązać swoje wszystkie problemy zdrowotne, żeby na wiosnę liczyć na regularne występy w Bundeslidze.

Ostateczną listę powołanych na mundial w Katarze poznamy 10 listopada.

