Reprezentant Polski nie zagra na mistrzostwach świata. Wszystko przez kontuzję

Całkiem niedawno Czesław Michniewicz ogłosił szeroki skład reprezentacji Polski na zbliżającego się mistrzostwa w Katarze, a już musi skreślać niektóre nazwiska. Od dawna było wiadomo, że na Bliskim Wschodzie nie zagra Jakub Moder, w związku z czym nie uwzględniono go na 47-osobowej liście potencjalnych kadrowiczów. Potem ze względów zdrowotnych wykluczono udział Jacka Góralskiego, a teraz dowiedzieliśmy się, że nasz selekcjoner będzie musiał radzić sobie bez kolejnego piłkarza.

Adam Buksa nie weźmie udziału w mistrzostwach świata w Katarze

O wszystkim poinformował Cezary Kowalski z Polsatu Sport. Dziennikarz powołał się na komunikat wydany przez RC Lens w sprawie Adama Buksy, według którego snajper na pewno nie zagra w najbliższej kolejce z Toulouse FC. Komentator twierdzi, że jest to niemalże jednoznaczne z tym, iż piłkarz nie będzie w stanie reprezentować naszego kraju podczas katarskiego czempionatu.

Jest to efekt kontuzji, której Polak doznał jeszcze w październiku. Zaliczył wówczas 19 minut w spotkaniu z OSC Lille, lecz później ani razu nie pojawił się na boisku. Jest niestety duże prawdopodobieństwo, że przed nadejściem zimy już tego nie zrobi. To już druga tak poważna kontuzja Buksy w sezonie 2022/23. Zaraz po dołączeniu do francuskiego klubu doznał on urazu kostki, przez który ominął sześć pierwszych kolejek Ligue 1.

Wygląda na to, że były gracz Zagłębia Lubin i Pogoni Szczecin ostatecznie nie załapie się do 26-osobowej kadry Biało-Czerwonych na mistrzostwa świata. Oprócz niego na szerokiej liście Michniewicza znaleźli się jeszcze Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Dawid Kownacki czy Karol Świderski.

