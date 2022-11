Grzegorz Krychowiak może zagrać na innej pozycji. Czesław Michniewicz ma na niego plan

Grzegorz Krychowiak od niespełna dwóch tygodni przygotowuje się do mistrzostw świata w Katarze, trenując z warszawską Legią. Dodatkowo pomocnik reprezentacji Polski ćwiczy z trenerami ze sztabu selekcjonera kadry, a podczas treningów starają się odzwierciedlić to, co dzieje się na boisku. Zawodnik Al-Shabab udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, podczas którego przyznał, że Legia Warszawa oferuje mu wszystko, czego potrzeba profesjonalnemu piłkarzowi do wykonywania swojej pracy. Docenił też trenera Wojskowych, Kostę Runjaicia, nazywając go solidnym szkoleniowcem. Tym, co najbardziej może zaskoczyć kibiców, jest fakt, że Czesław Michniewicz szykuje Polakowi nową rolę w kadrze.

Grzegorz Krychowiak może zagrać na innej pozycji

Pomocnik reprezentacji Polski wyjawił, że selekcjoner kadry był bardzo zadowolony z faktu, iż jego podopieczny podjął decyzję o treningach z Legią Warszawa. W październiku Czesław Michniewicz odwiedził Grzegorza Krychowiaka w Arabii Saudyjskiej, żeby porozmawiać o mundialu w Katarze. Jednym z tematów była możliwość zmiany pozycji zawodnika na boisku.

– Pogadaliśmy ze dwie godziny, nie dało się dłużej, bo musiałem jechać na mecz. Tematów było sporo. Jeden z nich to pomysł, abym występował jako obrońca. Rozmawialiśmy o tym, bo problemy istnieją nie tylko w środku pomocy. Jest więc taka opcja, abym był stoperem – przyznał Grzegorz Krychowiak.

Piłkarz dodał, że nie miałby nic przeciwko takiemu rozwiązaniu. Dodał, iż domyśla się, że prędzej czy później przyjdzie czas, żeby grał nieco niżej niż teraz. Co więcej, kilkukrotnie zdarzało mu się występować na tej pozycji i czuł się w niej bardzo dobrze. – Jeśli zajdzie taka potrzeba, będę gotowy – zaznaczył zawodnik Al-Shabab.

Grzegorz Krychowiak o pomocnikach reprezentacji Polski

Pomocnik przyznał, że jego zdaniem Czesław Michniewicz podjął odpowiednią decyzję, powołując do szerokiej kadry aż 47 piłkarzy, z których kilkunastu to są pomocnicy.

Choć jest ich całkiem dużo, Grzegorz Krychowiak jest przekonany, że znajdzie się trzech, którzy będą gotowi do gry.

