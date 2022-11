Oficjalnie. Wiemy, kto zastąpi Bartłomieja Drągowskiego na mundialu w Katarze

Bartłomiej Drągowski doznał koszmarnej kontuzji w meczu Spezii z Hellasem Werona. Bramkarz został odwieziony karetką do szpitala z podejrzeniem złamania nogi. Stało się jasne, że jego wyjazd na mundial do Kataru jest niemożliwy. Oficjalnie poinformowano, że zastąpi go Kamil Grabara.

Wielki pech Bartłomieja Drągowskiego

Spezia rozgrywała ostatni mecz przed mundialem w Katarze. W bramce drużyny stanął Bartłomiej Drągowski. Niestety tuż przed końcem pierwszej połowy doszło do tragicznego dla piłkarza zdarzenia. Napastnik Hellasu Werona wybiegł do wybitej w stronę narożnika piłki, podobnie jak bramkarz reprezentacji Polski. Obaj próbowali dopaść do niej, jednak Włoch zamiast w futbolówkę trafił w nogę golkipera, w wyniku czego odniósł koszmarną kontuzję.

Wiadomo już, że Bartłomiej Drągowski doznał złamania nogi w okolicach kostki, co wykluczy go z gry nie tylko na mundialu w Katarze, ale też prawdopodobnie opuści większość sezonu Serie A. Od razu w mediach wybuchła debata, kto siądzie na miejscu bramkarza Spezii w samolocie do Kataru. Wybór był dość prosty, choć nie do końca pewny.

Kamil Grabara leci do Kataru

Rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski poinformował, że do Kataru w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego poleci Kamil Grabara.

„Bartłomiej Drągowski z powodu kontuzji odniesionej podczas dzisiejszego meczu Spezii nie pojedzie na mundial. Jego miejsce w kadrze zajmie Kamil Grabara” – czytamy.

Przypomnijmy, że Czesław Michniewicz zabrał na mundial także czwartego bramkarza, Kacpra Tobiasza, jednak nie został on włączony do kadry.

Artykuł aktualizowany.

