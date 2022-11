Lewandowski wskazał faworytów do wygrania MŚ. Wymienił trzy zespoły

Już w najbliższy weekend (20 listopada) rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. W dużej mierze to właśnie o nich rozmawiał Robert Lewandowski z jednym z hiszpańskich dzienników. Kapitan reprezentacji Polski był pytany o możliwości kilku drużyn w kontekście tego, kto jego zdaniem może zostać mistrzem świata.

Robert Lewandowski o reprezentacji Argentyny oraz Hiszpanii

Jako że w fazie grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się między innymi z Argentyną, nie zabrakło pytania właśnie o Albicelestes. – Uważam, że Argentyna z Messim to jeden z faworytów do wygrania mundialu. Nie przegrali od 30 spotkań, grają dobrze i są silni jako drużyna. Mają plan, według którego podążają jako grupa – stwierdził „Lewy” na łamach dziennika „Marca”.

Ponadto napastnik sądzi, iż na wiele stać reprezentację Hiszpanii, mimo że w dużej mierze składa się ona z młodych zawodników. – Są w stanie dojść do półfinału lub finału. Od dwóch lat grają dobrze, mają duży potencjał, ale jak zawsze na mundialu potrzebujesz czegoś więcej: szczęścia, być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie – stwierdził Lewandowski. Dodatkowo ocenił, że Hiszpania jest teraz silniejsza niż rok temu podczas Euro 2020.

Mundial 2022. Robert Lewandowski uważa, że Niemcy będą niebezpieczni

Jako że Polak wiele lat występował w lidze niemieckiej, został zapytany również o możliwości tego zespołu. – Hansi Flick to niesamowity trener i z nim Niemcy mogą osiągnąć wiele na mundialu. Mają świetnego trenera i dobrą mieszankę młodości oraz doświadczenia w zespole. Ostatnio są w dobrej formie i są w stanie dojść do półfinału. A tam już nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Będą niebezpieczni – stwierdził Lewandowski.

