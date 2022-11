Trudny QUIZ o reprezentacji Polski. Już wynik 6/10 będzie sukcesem

Mniej niż tydzień pozostał do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Reprezentacja Polski w fazie grupowej zmierzy się z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną, a jeszcze przed turniejem towarzysko zagra z Chile. Zanim jednak to wszystko nastąpi, warto sprawdzić swoją wiedzę na temat Biało-Czerwonych. Przygotowaliśmy specjalny quiz, którego rozwiązanie wcale nie będzie łatwe – ponad połowa poprawnych odpowiedzi to będzie naprawdę świetny rezultat.

QUIZ:

