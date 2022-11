PZPN odsłonił karty przed mundialem. Wiemy, z jakimi numerami zagrają Polacy

Już 22 listopada reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Katarze. Rywalami Biało-Czerwonych będą Meksykanie, którzy co najmniej liczą na wyjście z grupy C.

10 listopada selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił ostateczną kadrę, która wyleci do Kataru. Choć Kontuzja Bartłomieja Drągowskiego spowodowała, że w trybie awaryjnym w jego miejsce wskoczył Kamil Grabara, to obeszło się bez większych kontuzji tuż przed czempionatem.

Z kilku decyzji trener Biało-Czerwonych tłumaczył się w wywiadach. W jednym z nich dla Interii odniósł się do braku powołania dla Mateusza Klicha. Pojawiły się informacje, że szkoleniowiec miał sprzeczkę z pomocnikiem Leeds. Trener zapytany, czy miało to jakiś wpływ na finalną decyzję, odpowiedział, że nie. – Przecież po czerwcu stawiałem na niego. Ja nie jestem pamiętliwy, podłożem decyzji o niezabraniu Klicha nie był żaden konflikt – zapewnił, dodając, że nie patrzy na sentymenty, tylko na „tu i teraz”.

Mundial w Katarze. Lista numerów reprezentacji Polski

We wtorek 15 listopada na profilu "Łączy nas piłka" opublikowano numery, z jakimi będziemy mogli oglądać naszych reprezentantów. Zaskoczeń nie ma, ale zawodnicy mieli do dyspozycji numery od 1 do 26.

Wojciech Szczęsny; Matthew Cash; Artur Jędrzejczyk; Mateusz Wieteska; Jan Bednarek; Krystian Bielik; Arkadiusz Milik; Damian Szymański; Robert Lewandowski; Grzegorz Krychowiak; Kamil Grosicki; Łukasz Skorupski; Jakub Kamiński; Jakub Kiwior; Kamil Glik; Karol Świderski; Szymon Żurkowski; Bartosz Bereszyński; Sebastian Szymański; Piotr Zieliński; Nicola Zalewski; Kamil Grabara; Krzysztof Piątek; Przemysław Frankowski; Robert Gumny; Michał Skóraś.

