Taką decyzję powinien podjąć Czesław Michniewicz. Ekspert nie ma żadnych złudzeń

Nie ma takiego dnia przed mistrzostwami świata w Katarze, podczas którego ktoś nie zastanawiałby się nad kwestią przydatności Grzegorza Krychowiaka dla naszej drużyny narodowej. Defensywny pomocnik faktycznie miał w ostatnich miesiącach i latach wiele spotkań i meczów, w których zawodził, dlatego jego obecność w wyjściowej jedenastce Biało-Czerwonych cały czas jest kwestionowana. Piotr Czachowski, dawny reprezentant naszego kraju i komentator sportowy, nie ma wątpliwości co do tego, jaką decyzję powinien podjąć Czesław Michniewicz.

Mundial 2022. Krystian Bielik lepszy niż Grzegorz Krychowiak?

Czachowski należy bowiem do grona tych osób, które sądzą, że czas Krychowiaka w reprezentacji jeszcze nie minął, lecz nie jest on też kimś nie do zastąpienia. – Zawodnicy będą wchodzili w mistrzostwa świata w cyklu meczowym. Trzeba się z tym umieć pogodzić. Jego ostatnie mecze nie wypadają najlepiej. W drugiej linii potrzebujemy zawodników zwrotnych, szybkich, błyskawicznie reagujących – powiedział ekspert na łamach portalu sportowefakty.wp.pl.

W związku z tym jego zdaniem Michniewicz powinien podejść do tematu odważnie i postawić na innego piłkarza na pozycji „szóstki”, nawet jeśli ten jest mniej zgrany z zespołem. O kogo chodzi? – Odpowiedź jest jasna. Krystian Bielik jest zawodnikiem młodszym, który daje mniej nerwowości w poczynaniach reprezentacji. W Birmingham na wypożyczeniu gra pewnie – stwierdził Czachowski.

– Bielik nim jest i nie powinien mieć problemu, by się odnaleźć wśród kolegów oraz zaprezentować formę, na którą liczą kibice. Sam grałem w piłkę i wiem, na czym to wszystko polega – dodał znany komentator. Zaznaczył jednak, że w pełni ufa Michniewiczowi jako selekcjonerowi.

