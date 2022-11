Zapadła decyzja ws. piłkarza. On na pewno nie zagra w meczu Polska – Chile

Mecz Polska – Chile poprzedzi wyjazd Biało-Czerwonych do Kataru na piłkarskie mistrzostwa świata. Przeciwnika tego wybrano tak, aby stylem gry przypominał jednego z naszych turniejowych rywali, w tym wypadku Meksyk. Spekuluje się jednak, iż Czesław Michniewicz będzie chciał sprawdzić w nim głównie kilku rezerwowych. Mimo tego zapowiedział jednocześnie, że z pewnego powodu nie ma szans, aby do boju został posłany jeden z zawodników.

Czesław Michniewicz zdradził, kto nie zagra w meczu Polska – Chile

Już na konferencji prasowej przyznawał, iż starcie z drużyną trenera Eduardo Berizzo będzie okazją, by sprawdzić nominalnych zmienników, bo o to, co regularnie występują w swoich klubach, zupełnie się nie martwi. – Dokonamy sześciu zmian w składzie. Jest pięciu zawodników, którzy na pewno nie wystąpią z Chile – stwierdził szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Selekcjoner nie chciał zdradzać nazwisk, aczkolwiek wymienił jedno. – Chuchamy i dmuchamy na Michała Skórasia, który zszedł z urazem w ostatnim meczu ligowym. Na pewno nie weźmie udziału w meczu. Chcemy go przygotować na piątkowy trening w Katarze. Nie chcemy, aby kontuzja mu się odnowiła. Będzie trenował indywidualnie – przyznał Michniewicz.

Skóraś dostał się do reprezentacji Polski dość niespodziewanie, choć biorąc pod uwagę posuchę w gronie skrzydłowych, na jaką ostatni cierpi nasza kadra, i tak ma spore szanse na występy. Aktualnie bowiem rozgrywa zdecydowanie najlepszy sezon w karierze. W kampanii 2022/23 wystąpił już w 30 meczach, w których zdobył 10 bramek i dołożył 3 asysty.

