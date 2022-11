Przewidywany skład na mecz Polska – Chile. Michniewicz chce ich sprawdzić

Zanim reprezentacja Polski wyjedzie do Kataru, by w tym arabskim kraju wziął udział w mistrzostwach świata, przyjdzie jej zmierzyć się z Chile. Zespół ten ma przygotować Biało-Czerwonych na spotkanie z Meksykiem – prawdopodobnie kluczowe w kontekście tego, kto awansuje do fazy turniejowej czempionatu. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy kluczowi zawodnicy naszej ekipy narodowej mają wystąpić w potyczce z La Roją.

Rotacje w meczu Polska – Chile

Na konferencji prasowej z 15 listopada sam selekcjoner Polaków przyznał zresztą, że w starciu z drużyną prowadzoną przez Eduardo Berizzo zamierza sprawdzić kilku zawodników, którzy dotychczas nie dostawali od niego wiele szans na grę. Wiadomo też, iż na boisku na pewno nie zobaczymy jednej z nowych twarzy w naszej reprezentacji.

Na kogo zatem chce postawić Michniewicz? Według przewidywań na pewno nie powinniśmy spodziewać się niespodzianek, jeśli chodzi o obsadę bramki czy formację obronną. Jako że w minionych miesiącach w defensywie nie byliśmy monolitem, trzeba popracować nad skutecznością tej formacji.

Rotacje zaczną się w momencie, gdy przejdziemy do drugiej linii. Tam niemal na pewno ma zabraknąć dwóch zawodników, którzy stanowią o sile zespołu Biało-Czerwonych. Wszystko wskazuje na to, iż przeciwko Chile nie wystąpią Matty Cash oraz Piotr Zieliński. Obaj mieli bardzo intensywną jesień, a szczególnie pomocnik, którego Napoli rywalizowało w Lidze Mistrzów. Ponadto jest bardzo mała szansa na to, aby w pierwszym składzie wyszedł Robert Lewandowski.

Przewidywany skład na mecz Polska – Chile

Jak zatem ma wyglądać wyjściowa jedenastka Polaków na mecz z Chile? Znów mamy zagrać w ustawieniu z trójką defensorów: Szczęsny – Bednarek, Glik, Kiwior – Frankowski, Bielik, Krychowiak, Żurkowski, Zalewski – Świderski, Piątek.

