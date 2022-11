NA ŻYWO: Polska – Chile. Ostatni sprawdzian przed mundialem

45. min. Do przerwy statystyki na korzyść Chile. Przyjezdni w pierwszej połowie mieli posiadanie piłki przez 68 proc. czasu i stworzyli sobie pięć sytuacji bramkowych. Polacy tylko trzy. 45. min. Sędzia zagwizdał na przerwę. Czy Polacy będą w stanie zdobyć zwycięską bramkę? Wynik wciąż otwarty, wszystko rozstrzygnie się w drugiej połowie. 43. min. Brak zrozumienia w reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni mogli ruszyć z kontratakiem, ale piłka została zagrana do nikogo. 41. min. Obrońcy nie mieli problemów z tym dośrodkowaniem. Piłka wylądowała na rzucie rożnym. 40. min. Robert Gumny faulowany przez Sancheza. Przemysław Frankowski wykona rzut wolny. 38. min. Kamil Glik Zwija się z bólu. Valencia kopnął naszego defensora. Na szczęście Polak od razu się podniósł. 37. min. Jan Bednarek sfaulował Alexisa Sancheza. Chilijczycy krótko wykonali rzut wolny. 36. min. Sędzia przerwał grę przed polem karnym Chile. Arkadiusz Milik był na spalonym. 33. min. Reprezentacja Chile dominuje w tym meczu. Na ich korzyść przemawia statystyka posiadania piłki – 66 proc. do 34 proc. 30. min. Potężna bomba Arturo Vidala. Na szczęście Skorupski był na posterunku. 28. min. Biało-Czerwoni mieli świetną okazję do wyjścia z kontratakiem. Niestety Sebastian Szymański nie przejął piłki. 27. min. Faul Krychowiaka na środku boiska. Obyło się bez kartki. 25. min. Kąśliwe dośrodkowanie Alexisa Sancheza w pole karne Łukasza Skorupskiego. Na szczęście piłka nie dotarła do adresata. 23. min. Karol Świderski spróbował strzału z dystansu. Claudio Bravo bez problemu obronił futbolówkę. 22. min. Brzydki faul Soto na Przemysławie Frankowskim. Sędzia pokazał pierwszą żółtą kartkę w tym meczu. 20. min. Groźny strzał Arkadiusza Milika zza pola karnego. Chyba lepszą opcją byłoby prostopadłe podanie do wbiegającego Karola Świderskiego. 17. min Groźny strzał Nuneza z powietrza, po dośrodkowaniu Valencii! Na szczęście Łukasz Skorupski był dobrze ustawiony. 16. min. Polacy ruszyli z kontratakiem po stracie Alexisa Sancheza. Niestety Arkadiusz Milik był osamotniony. Zagrana przez niego długa piłka do Karola Świderskiego została przejęta przez obrońców rywali. 15. min Polacy przejmują inicjatywę. Lepszy okres gry Biało-Czerwonych. Niestety nie przekłada się to na sytuacje bramkowe. 14. min. Sebastian Szymański przeciągnął dośrodkowanie z lewego skrzydła. Futbolówka nie dotarła do żadnego z partnerów i wyszła poza plac gry. Bramkarz Chile rozpocznie od bramki. 12. min Na boisku leży Gary Medel. Na razie nie wiadomo, czy potrzebna będzie zmiana. 11. min. Robert Gumny przejął piłkę na polu karnym Chile. Próbował bez zastanowienia dośrodkować ją na głowę Arkadiusza Milika. Niestety futbolówka do niego nie dotarła. 9. min. Arturo Vidal również spróbował zagrać piłkę na napastników. Podanie było na tyle niecelne, że trafiło w ręce Łukasza Skorupskiego. 7. min. Polacy próbowali szczęścia długą piłką z linii obrony do napastników. Karol Świderski zgrał piłkę do Szymona Żurkowskiego, ale obrońca zabrał mu ją wślizgiem. 5. min. Tempo tego spotkania opadło. Przy piłce wciąż utrzymują się Chilijczycy. 4. min. Szymon Żurkowski sfaulował Alexisa Sancheza na środku boiska. Na szczęście sędzia nie wyciągnął żółtej kartki. 3. min. Chile dominuje od początku tego spotkania. 2. min. Groźna okazja dla reprezentacji Chile. Valencia znalazł w polu karnym Marcelino Nuneza. Świetna interwencja Łukasza Skorupskiego. 1. min. Spotkanie rozpoczęli Biało-Czerwoni. 18:03 Sędzia Harm Osmers gwizdnął pierwszy raz w tym meczu. 17:59 Pora na Mazurka Dąbrowskiego. 17:57 Najpierw posłuchamy hymnu Chile. 17:56 Piłkarze wychodzą z tunelu. 17:50 Już za 10 minut rozpocznie się mecz Polska – Chile. 17:48 Rozgrzewka reprezentacji Polski.



twitter.com 17:47 Wycieczka po szatni reprezentacji Polski:



twitter.com 17:44 Nasz grupowy rywal sprawił problemy wicemistrzom świata.



Arabia Saudyjska postraszyła Chorwację. Udany występ i porażka naszych mundialowych rywali 17:26 Skład Chile na mecz z Polską:



twitter.com 17:10 Skład reprezentacji Polski na mecz z Chile:



twitter.com 17:08 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Chile. Dla Biało-Czerwonych to ostatni sprawdzian przed mundialem w Katarze. Spotkanie rozpocznie się po godz. 18:00.

Mundial w Katarze rozpocznie się już 20 listopada. Zanim jednak reprezentacja Polski wyleci na Bliski Wschód to rozegra swój mecz towarzyski z reprezentacją Chile. Dla podopiecznych Czesława Michniewicza to ostatni sprawdzian przed pierwszym meczem na mistrzostwach świata.

Biało-Czerwoni trafili do grupy C z Meksykiem, Argentyną i Arabią Saudyjską. Swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata zagramy z reprezentacją Meksyku 22 listopada. Kolejne spotkanie rozegramy z niżej notowaną Arabią Saudyjską. Mecz zaplanowano na 26 listopada. Trzeci i ostatni mecz w fazie grupowej zagramy z reprezentacją Argentyny 30 listopada.

