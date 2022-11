Kontuzja w kadrze przed mundialem. Czesław Michniewicz podał nazwisko pechowca

Reprezentacja Polski w środę rozegrała ostatnie towarzyskie spotkanie przed mundialem w Katarze. Biało-Czerwoni w końcówce meczu z Chile wyrwali zwycięstwo za sprawą Krzysztofa Piątka.

Na pomeczowej konferencji prasowej Czesław Michniewicz przyznał, że spodziewał się takiego przebiegu spotkania. – Podobnie będzie już w Katarze przeciwko Meksykowi. Świadomie wybraliśmy takiego rywala, świetnie utrzymującego się przy piłce – podkreślił.

Czesław Michniewicz ma więcej pytań niż odpowiedzi

Selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że ten mecz nie rozwiał wątpliwości selekcjonera. – To nie jest tak, że jeden mecz rozwiewa wszystkie wątpliwości. Przeciwnie – jest ich jeszcze więcej, ale poradzimy sobie. Wiadomości, jakie dostaliśmy po tym meczu, to nie problem, to atut – powiedział, dodając, że się zastanawia jakie role mają pełnić niektórzy piłkarze.

Sam nie jestem jeszcze przekonany do jednej czy dwóch pozycji, ale mamy jeszcze trochę czasu – przyznał.

Kontuzja w kadrze. Michniewicz podał nazwisko

Selekcjoner reprezentacji Polski wypowiedział się również na temat urazów w kadrze. Czesław Michniewicz przyznał, że po meczu pierwsze pytanie, jakie wybrzmiało w szatni było „Czy ktoś odczuwa jakiś ból?” – Nikt nic nie zgłosił – uspokoił trener.

Na koniec selekcjoner przyznał, że założenie na ten mecz było takie, żeby Krystian Bielik pokazał się w tym meczu obok Grzegorza Krychowiaka. – Niestety wczoraj na treningu coś go zakuło w mięśniu. Nic groźnego, ale nie chcieliśmy ryzykować – zakończył.

