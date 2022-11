Lewandowski zażartował ze sceny w „M jak miłość”. Michniewicz wyglądał na zaskoczonego

Na kanale Łączy nas piłka pojawił się nowy odcinek vloga, na którym zarejestrowano wydarzenia, jakie miały miejsce po towarzyskim meczu z Chile. Przed kamerą pojawił się m.in. Krzysztof Piątek, czyli strzelec jedynek bramki w starciu na stadionie Legii Warszawa. Napastnik Salernitany podzielił się swoimi wrażeniami ze sparingu i przeanalizował grę Biało-Czerwonych w ostatnim sprawdzianie formy przed mistrzostwami świata.

Robert Lewandowski o śmierci Hanny Mostowiak

Dzień po meczu z Chile kadrowicze polecieli do Dohy, a po wylądowaniu na lotnisku wsiedli do autokaru, którym przewieziono ich do terminalu. To właśnie w autobusie doszło do zabawnej sceny z udziałem Roberta Lewandowskiego, który razem z Arkadiuszem Milikiem, Wojciechem Szczęsnym, Czesławem Michniewiczem i Grzegorzem Krychowiakiem rozmawiał o pamiętnej scenie z „M jak miłość”, w której grana przez Małgorzatę Kożuchowską Hanna Mostowiak zginęła po wjechaniu samochodem w stos kartonów.

Najwyraźniej nie wszyscy kadrowicze wiedzieli, jaką scenę kapitan reprezentacji miał na myśli. – On nie wie, o co chodzi z kartonami – zażartował snajper FC Barcelony, wskazując na Krychowiaka. Szczęsny zauważył z kolei, że Michniewicz również nie wie, o czym mówił Lewandowski. – Chcieli ją uśmiercić i w kartony wjechała. To trzeba zobaczyć! To jest top of the top – tłumaczył rozbawiony kapitan kadry.

Kapitan Biało-Czerwonych próbował nawet znaleźć powtórkę wspomnianej sceny z udziałem Kożuchowskiej, ale najpierw znalazł inne nagranie, a później miał problem z uzyskaniem dostępu do internetu.

