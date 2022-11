Nicola Zalewski musi być bardziej ostrożny. Jego klub pokazał zabawne nagranie

Nicola Zalewski jest jednym z objawień reprezentacji Polski, a przed mundialem wymienia się go w gronie kandydatów do gry w podstawowym składzie Biało-Czerwonych. Młody zawodnik AS Romy cieszy się też dużą popularnością w mediach społecznościowych, o czym świadczy nagranie zamieszczone niedawno przez jego klub.

Nicola Zalewski znalazł się w gronie 26 reprezentantów Polski powołanych na mundial w Katarze, który będzie pierwszym tak dużym seniorskim turniejem w karierze 20-latka. Zawodnik AS Romy w biało-czerwonych barwach zadebiutował we wrześniu 2021 roku, a przed pierwszym meczem kadry na mistrzostwach świata jest uważany za poważnego kandydata do gry w podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza. AS Roma zażartowała z Zalewskiego O tym, że Zalewski pojechał do Kataru na czempionat, nie zapomniał jego klub. AS Roma postanowiła w żartobliwy sposób przypomnieć o swoim zawodniku, pokazując na TikToku krótki materiał będący kompilacją dwóch nagrań. Na pierwszym z nich widać, jak 20-latek wychodzi na trening w towarzystwie pozostałych reprezentantów Polski i potyka się o kostkę brukową. Na drugim młody pomocnik ponownie się potyka, tym razem o schodek wychodząc na stadion przed meczem swojego klubu. „Nie powinniśmy się śmiać, ale.”.. – czytamy w opisie do materiału, do którego dołączono „roześmianą” emotikonkę. Pod materiałem administrator konta włoskiego klubu zwrócił się z kolei do polskich kibiców. „Cześć” – napisano, a na powitanie odpowiedziano z oficjalnego konta reprezentacji Polski. Przypomnijmy, Zalewski w seniorskiej drużynie AS Romy gra od maja 2021 roku, kiedy to otrzymał szansę występów w pierwszej drużynie dzięki dobrej grze dla zespołu juniorów. Od tego czasu Jose Mourinho chętnie stawia na 20-latka, który w bieżącym sezonie Serie A wystąpił w 11 spotkaniach. Czytaj też:

