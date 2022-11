Doradca Czesława Michniewicza grzmi. Porównał mundial do eksperymentu na żywym organizmie

Reprezentacja Polski już we wtorek 22 listopada zmierzy się z Meksykiem w pierwszym meczu mistrzostw świata w Katarze. Spotkanie zaplanowano na godz. 17:00 polskiego czasu. Tegoroczny mundial jest inny niż poprzednie przez to, że rozgrywany jest jesienią, a nie latem. Ma to związek z gigantycznymi upałami, jakie wówczas są w nad Zatoką Perską.

Prof. Jan Chmura: FIFA nie daje możliwości regeneracji zawodnikom

Na temat tegorocznej edycji mistrzostw świata wypowiedział się w serwisie Sport.pl doradca Czesława Michniewicza w zakresie przygotowania fizycznego prof. Jan Chmura. Pomocnik selekcjonera reprezentacji Polski poinformował, że FIFA nie daje możliwości regeneracji zawodnikom.

Ekspert zwraca uwagę na fakt, iż przed mundialem piłkarze grali co 2-3 dni – Zdrowie sportowców trzeba chronić, a nie dopuszczać do zagrożenia. To oczywiście nie jest wina sztabów szkoleniowych, a efekt nie do końca przemyślanej decyzji FIFA – przyznał.

Prof. Chmura: To wielki eksperyment na żywym organizmie

Prof. Chmura stwierdził, iż nie dziwi go, że sztaby szkoleniowe niektórych reprezentacji są oburzone terminem i miejscem rozegrania mistrzostw świata. Doradca Czesława Michniewicza użył do tego mocnych słów. – Nie da się z marszu odpowiedzialnie przygotować piłkarzy do takiego turnieju. To wielki eksperyment na żywym organizmie – oznajmił.

Organizmy piłkarzy po rozegraniu połowy sezonu klubowego są przeciążone Najpierw organizmy piłkarzy trzeba doprowadzić do pełnej wydolności fizycznej, by można było nałożyć nowe obciążenia – stwierdził.

Czytaj też:

To już jest pewne! Wielka gwiazda nie zagra na mundialu w KatarzeCzytaj też:

Oto lista największych nieobecnych na mistrzostwach świata w Katarze. Same gwiazdy