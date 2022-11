Jacek Góralski wytypował skład Polaków na mecz z Meksykiem. Są niespodzianki

Reprezentacja Polski już we wtorek 22 listopada zagra z Meksykiem, a wynik meczu może okazać się kluczowy w kontekście walki o awans do fazy pucharowej mundialu. O wytypowanie składu Biało-Czerwonych na to spotkanie pokusił się Jacek Góralski, według którego niewiadomą pozostaje obsadzenie tylko jednej pozycji.

Źródło: Meczyki.pl