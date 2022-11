Reprezentacja Polski zwiedziła pierwsze pole bitwy. Tam zagrają mecz z Meksykiem

Odliczanie do pierwszego meczu reprezentacji Polski na mundialu w Katarze dobiega końca. Na niedawno zakończonej konferencji prasowej Czesław Michniewicz zaznaczył, że już wie, kto zagra w pierwszym składzie i jaka taktyka zostanie obrana na spotkanie z Meksykiem. „Pewniakami” do gry w wyjściowej jedenastce są Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a reszta jest wielką niewiadomą, choć selekcjoner powiedział, że nie powinniśmy spodziewać się niespodzianek.

Zarówno piłkarze, jak i członkowie sztabu szkoleniowego mieli okazję już pojawić się na obiekcie, na którym zostanie rozegrane spotkanie z Meksykiem. Reprezentanci Polski zwiedzili budynek, szatnie, a także murawę stadionu 974. Na Twitterze Łączy nas piłka pojawiło się nagranie z odwiedzin Biało-Czerwonych na katarskim obiekcie.

Mistrzostwa świata w Katarze. Polacy otrzymali miłą niespodziankę

Po wyjściu z budynków obiektu nasi piłkarze sprawdzili stan murawy przed jutrzejszym spotkaniem. Jak się okazało, organizatorzy przygotowali dla nich miłą niespodziankę, wyświetlając na telebimach napis: „Witajcie”.

Mecz z Meksykiem prawdopodobnie naznaczy dalszy los naszej reprezentacji na mistrzostwach świata w Katarze. Zwycięstwo będzie oznaczało bardzo dobrą sytuację, porażka całkiem odwrotną. Natomiast co do samego obiektu, na którym zostanie rozegrany najbliższy mecz Polaków, jego nazwa wzięła się od liczby kontenerów, z których została stworzona arena, a także numeru kierunkowego do Kataru.

