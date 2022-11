Członkini Razem zaatakowała charytatywną działalność Lewandowskich. Twitter reaguje

Dzięki darowiźnie Lewandowskich Centrum Zdrowia Dziecka mogło wyremontować oddział rehabilitacji. 500 tys. złotych według Doroty Spyrki z Partii Razem to za mało, jak na ogólne możliwości piłkarza. „Robert Lewandowski wpłacił 500 000 zł na Centrum Zdrowia Dziecka. Robert Lewandowski zarabia 637 262,60 zł dziennie. To 13 807 356,25 zł w ciągu miesiąca. 500 tys. to 3,6% jego miesięcznych zarobków” – pisała w poniedziałek 21 listopada.

Działaczka Razem pod falą krytyki

Komentarz warszawskiej działaczki Razem nie spodobał się sportowcom i dziennikarzom sportowym na Twitterze. Tomasz Ćwiąkała spytał aktywistkę, czy sama wpłaciła choćby 0,5 proc. swoich zarobków na podobny cel. „Za chwilę takimi postami doprowadzisz do tego, że piłkarze przestaną uczestniczyć w akcjach charytatywnych. Obrzydliwe” – oceniał.

Polski bramkarz Rafał Gikiewicz radził przedstawicielce lewicy, by nie liczyła pieniędzy innych. Dodał, że sama mogłaby wpłacić choć 10 zł. Jeden z komentujących oszacował, że ona sama – by dorównać hojności Lewandowskiego, powinna wpłacić na Centrum Zdrowia Dziecka przynajmniej 180 złotych. Dorota Spyrka nie odniosła się w żaden sposób do krytyki. Od czasu kontrowersyjnego wpisu dodała jeszcze trzy inne tweety.

Lewandowscy wsparli CZD

„Serdeczne podziękowania dla Positive Ways oraz Anny i Roberta Lewandowskich za zakup dwóch specjalistycznych aparatów do znieczulenia, które już pracują na Bloku Operacyjnym – czytamy. Sprzęt o wartości 500 tys. złotych do tej pory był wykorzystany przy niemal 100 zabiegach” – mogliśmy przeczytać na instagramowym profilu Centrum Zdrowia Dziecka.

„To już kolejne wsparcie Anny i Roberta Lewandowskiego dla naszego szpitala, który razem z żoną od wielu lat wspierają IPCZD. Ania i Robert m.in. przekazali środki dla Kliniki Neurochirurgii oraz wsparli remont Oddziału Rehabilitacji. Dziękujemy Positive Ways za zorganizowanie akcji pomocy dla chorych dzieci oraz każdemu darczyńcy, który się do niej przyczynił” – dodawano.

Czytaj też:

Reprezentacja Polski zwiedziła pierwsze pole bitwy. Tam zagrają mecz z MeksykiemCzytaj też:

Jakie szanse mają Polacy i kto wygra mundial? Redaktorzy „Wprost” typują