Oto skład Biało-Czerwonych na mecz Polska – Meksyk. Tak zagramy w meczu mistrzostw świata

Już niebawem reprezentacja Polski rozegra swoje pierwsze starcie na tegorocznym mundialu. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Meksyk, czyli drużyna, która kilku ostatnich edycjach zawsze wychodziła z grupy. Drużyna Czesława Michniewicza musi wygrać, aby tym razem pokrzyżować plany „El Tri”. O to postara się jedenastu piłkarzy, których nasz selekcjoner postanowił posłać do boju w tym arcyważnym starciu.

Dylemat Czesława Michniewicza przed meczem Polska – Meksyk

W Polsce od wielu tygodni, a nawet miesięcy trwała debata co do tego, w jakim ustawieniu powinniśmy grać. Jedni przekonywali, iż powinniśmy powrócić do macierzy, czyli postawić na formację 4-2-3-1 lub 4-4-2, ponieważ większość naszych kadrowiczów doskonale ją zna. Drudzy z kolei dowodzili, że w reprezentacji Polski mnóstwo jest zawodników grających w klubach w systemach z trójką obrońców i to właśnie takie ustawienie powinniśmy stosować.

Wiele wskazywało na to, że Czesław Michniewicz zdecyduje się właśnie na drugi wariant, ponieważ często korzystał z niego na przykład w Lidze Narodów, chociaż skutki były marne. Podobnie zresztą wyglądało to za kadencji Paulo Sousy, który również optował za bardziej nowoczesną formacją.

Jak się jednak okazuje, w chwili próby selekcjoner Biało-Czerwonych postanowił skorzystać z tej bardziej klasycznej dla naszej kadry opcji, choć i tak nieco zmienionej względem tej klasycznej. W naszym składzie na spotkanie z drużyną El Tri nie brakuje jednak zaskoczeń.

Mundial 2022. Wyjściowy skład na mecz Polska – Meksyk

4-3-3: Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński – Krychowiak, Szymański, Zieliński – Kamiński, Zalewski, Lewandowski