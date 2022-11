Zbigniew Boniek poucza polskich piłkarzy. „Silenzio stampa”

Zbigniew Boniek to jedna z najważniejszych postaci polskiej piłki, nawet kiedy nie pełni żadnych oficjalnych funkcji. W jego słowa wsłuchują się nie tylko działacze i dziennikarze, ale też sami zawodnicy. Być może dlatego przed meczem z Arabią Saudyjską zdecydował się na skierowanie do nich kilku słów.

Boniek ma jedną radę dla Polaków: „Silenzio stampa”

– Poczytałem polską prasę i wypowiedzi naszych piłkarzy. Doszedłem do takiego wniosku – gdyby nasi futboliści zrobili czasami „silenzio stampa” i nie opowiadali głupot od rana do wieczora, tylko koncentrowaliby się na grze, to chyba dużo lepiej by to wyglądało – mówił Zbigniew Boniek w nagraniu, które opublikował na Twitterze. Rzucone przez niego włoskie hasło oznacza „medialną ciszę”, czyli unikanie wypowiedzi w mediach i komentarzy w sieci.

– Za dużo jest filozofowania i gadania nie wiadomo o czym. Szkoda czasu na to. Lepiej być skoncentrowanym na tym, co nas czeka za dwa dni, za siedem i w przyszłości – dodawał były reprezentant kraju, były selekcjoner reprezentacji oraz były prezes PZPN w jednym.

Jędrzejczyk o hejcie i krytyce: O byle kim się nie pisze

Na komentarz dotyczący atmosfery wokół kadry zdecydował się m.in. Artur Jędrzejczyk, który podczas ostatniej konferencji prasowej przyznał, że miewał sytuacje, w których zastanawiał się na poważnie, czy nie zrezygnować z kariery reprezentacyjnej. Zapewniał, że nie przejmuje się hejtem, jaki spływa na jego osobę.

– Kiedyś wstałem rano i popatrzyłem w lustro i powiedziałem, że może faktycznie tak jest. Gram w Legii, zdobywam puchary i mistrzostwa, więc czemu nie? Czuję się częścią drużyny i zawsze jej pomogę. Z hejtem nie ma problemu, cieszę się, bo o byle kim się nie pisze – stwierdził Artur Jędrzejczyk.

Terminarz reprezentacji Polski na mundialu w Katarze

Polacy mają za sobą nieudane spotkanie z Meksykiem, które zremisowali 0:0. Z uwagi na fakt, że Arabia Saudyjska sensacyjnie zdołała pokonać Argentynę, nasi reprezentanci muszą dołożyć wszelkich starań, by wygrać następny mecz i powalczyć o pozycję lidera grupy C.

Mecz z Arabią Saudyjską rozpocznie się w sobotę 26 listopada o godz. 14:00. Z Argentyną Biało-Czerwoni zagrają cztery dni później o godz. 20:00. Przebieg drugiej kolejki może okazać się kluczowy w kontekście dalszej gry Polaków na mundialu.

