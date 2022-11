W takim składzie Polska zagra z Arabią Saudyjską. Odważna decyzja Michniewicza

Czesław Michniewicz w Katarze ma do dyspozycji 26 zawodników, których powołał na mistrzostwa świata. Z racji, że w meczu z Meksykiem solidnie spisała się formacja defensywna, przed spotkaniem z Arabią Saudyjską zakładano, że na boisko ponownie wybiegną Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior i Bartosz Bereszyński. Tak też się stanie, bo wspomniana czwórka znalazła się w podstawowym składzie Biało-Czerwonych.

Mistrzostwa świata. Czesław Michniewicz zaskoczył

Pod znakiem zapytania stało za to obsadzenie linii pomocy. O ile pewniakiem do gry od pierwszych minut był Grzegorz Krychowiak, o tyle Nicola Zalewski w starciu z Meksykiem zaprezentował się słabo, przez co selekcjoner musiał wybrać następcę zawodnika AS Romy. Wybór padł na Przemysława Frankowskiego, który uzupełnił linię pomocy. Co zaskakujące, Czesław Michniewicz ostatecznie zdecydował się na wyjście dwoma napastnikami, a obok Roberta Lewandowskiego wystąpi Arkadiusz Milik.

Mundial 2022. Skład reprezentacji Polski na mecz z Arabią

Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash – Piotr Zieliński, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Przemysław Frankowski – Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski.

Mistrzostwa świata. Kadra reprezentacji Polski

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Kamil Grabara (FC Kopenhaga).

