Terminarz mundialu 2022 w Katarze. Kiedy reprezentacja Polski gra kolejny mecz?

Reprezentacja Polski w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata w Katarze bezbramkowo zremisowała z Meksykiem. W drugiej kolejce fazy grupowej Biało-Czerwoni zmierzyli się z kolei z Arabią Saudyjską, która wcześniej sensacyjnie ograła Argentynę.

Polska – Arabia Saudyjska. Biało-Czerwoni górą

Od początku spotkania to podopieczni Herve Renarda dyktowali warunki gry i lepiej prezentowali się na boisku. Podopieczni Czesława Michniewicza mieli problem z przejęciem inicjatywy i dali się zdominować w środkowej strefie, przez co nie byli w stanie przedostać się pod pole karne rywala.

To zmieniło się w 39. minucie, kiedy to Lewandowski przyjął piłkę w polu karnym i wyłożył ją do Zielińskiego, który mocnym strzałem pod poprzeczkę otworzył wynik spotkania. Jeszcze przed przerwą rywale byli blisko wyrównania, ale Szczęsny najpierw obronił uderzenie Al-Dawsariego z rzutu karnego, a po chwili poradził sobie z dobitką.

Po przerwie Saudyjczycy ruszyli do ataków, spychając Polaków do defensywy. Ci cierpliwie czekali na okazję do podwyższenia prowadzenia, co przyniosło efekt w 82. minucie. Błąd jednego z defensorów wykorzystał Lewandowski, który wygrał następnie pojedynek sam na sam z bramkarzem i wpakował piłkę do siatki. Polacy wygrali 2:0 i w meczu z Argentyną zagrają o awans do fazy pucharowej.

Mundial 2022. Kiedy gra Polska?

30 listopada (środa):

Polska – Argentyna (godz. 20:00, Stadium 974)

– Argentyna (godz. 20:00, Stadium 974) Arabia Saudyjska – Meksyk (godz. 20:00, Lusail Stadium)

Mistrzostwa świata. Terminarz na najbliższe dni

27 listopada (niedziela):

Japonia – Kostaryka (godz. 11:00)

Belgia – Maroko (godz. 14:00)

Chorwacja – Kanada (godz. 17:00)

Hiszpania – Niemcy (godz. 20:00)

28 listopada (poniedziałek):

Kamerun – Serbia (godz. 11:00)

Korea Południowa – Ghana (godz. 14:00)

Brazylia – Szwajcaria (godz. 17:00)

Portugalia – Urugwaj (godz. 20:00)

29 listopada (wtorek):

Ekwador – Senegal (godz. 16:00)

Holandia – Katar (godz. 16:00)

Iran – Stany Zjednoczone (godz. 20:00)

Walia – Anglia (godz. 20:00)

