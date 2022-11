Czesław Michniewicz wyróżnił dwóch zawodników. To oni zagrali najlepiej z Arabią

Arabia Saudyjska wysoko zawiesiła poprzeczkę Polakom i długimi fragmentami dominowała na boisku, spychając Biało-Czerwonych do defensywy. Ci z kolei czekali na okazję do przeprowadzenia szybkiej kontry, a jedna z takich akcji jeszcze przed przerwą zakończyła się bramką.

Mistrzostwa świata. Polska wygrała z Arabią Saudyjską

W 39. minucie Matty Cash ruszył prawą flanką, dograł do Roberta Lewandowskiego, który wybiegł poza światło bramki i wyłożył piłkę do Piotra Zielińskiego. Pomocnik Napoli posłał mocny strzał pod poprzeczkę, nie dając szans bramkarzowi na skuteczną obronę.

Przed zmianą stron bohaterem Biało-Czerwonych został Wojciech Szczęsny, który najpierw obronił rzut karny, a po chwili dobitkę jednego z rywali. Po przerwie Polacy w dalszym ciągu byli spychani do defensywy, ale dzięki czujności Lewandowskiego w 82. minucie podwyższyli prowadzenie i ostatecznie wygrali 2:0.

Mundial 2022. Czesław Michniewicz docenił dwóch piłkarzy

W wywiadzie pomeczowym Czesław Michniewicz nie krył zadowolenia z wyniku. – Cieszymy się bardzo, że sprawiliśmy tyle radości sobie i naszym kibicom. Myślę, że dzisiaj wszyscy przeżywamy piękne chwile – powiedział w rozmowie z TVP Sport. – Wiadomo, cztery punkty niczego nie rozwiązują. Ale cieszę się, że strzeliliśmy dwie bramki, mieliśmy też kilka niezłych okazji do podwyższenia rezultatu. Oczywiście przeciwnik też miał swoje szanse, jak to w każdym meczu bywa – dodał.

Selekcjoner Biało-Czerwonych podkreślił, że Polacy w starciu z Arabią chcieli wykorzystywać przestrzeń za plecami przeciwnika, co wdrażali szczególnie po wejściu na boisku Jakuba Kamińskiego. – Ćwiczyliśmy to, tak chcieliśmy grać i to bardzo często wychodziło – zauważył.

Przy okazji trener docenił Bartosza Bereszyńskiego, który świetnie spisywał się w defensywie. Michniewicz wyróżnił również Wojciecha Szczęsnego. – Fantastycznie spisał się przy rzucie karnym – podkreślił.

