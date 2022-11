Kiwior ocenił kontrowersyjną decyzję w meczu Polska – Arabia Saudyjska. Obrońca nie ma złudzeń

Mecz reprezentacji Polski z Arabią Saudyjską zakończył się zwycięstwem Biało-Czerwonych 2:0, ale dostarczył kibicom wiele emocji, nie zawsze tych pozytywnych. Podopieczni Czesława Michniewicza zgarnęli trzy punkty po bramkach Piotra Zielińskiego oraz Roberta Lewandowskiego oraz bohaterskiej postawie Wojciecha Szczęsnego. Jedną z sytuacji, w której golkiper Juventusu uratował Biało-Czerwonych w wymowny sposób skomentował Jakub Kiwior.

Jakub Kiwior o rzucie karnym w meczu Polska – Arabia Saudyjska

Triumf naszej kadry narodowej wcale bowiem nie był taki oczywisty, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Zielone Sokoły miały kilka dogodnych okazji, by trafić do siatki, na przykład na początku spotkania czy też w 55. minucie, kiedy mocno zakotłowało się w naszym polu karnym.

Przede wszystkim jednak Szczęsny spisał się rewelacyjnie w końcówce pierwszej połowy. Wtedy to niewiele brakowało, aby podopieczni trenera Renarda doprowadzili do remisu. W 45. minucie Bielik zanotował bowiem pechową interwencję, po której sędzia podyktował rzut karny dla naszych przeciwników. Była to decyzja o tyle wątpliwa, że Krystian Bielik kopnął rywala lekko i de facto nie powinno to spowodować upadku piłkarza Arabii Saudyjskiej. Ten jednak padł w naszej „szesnastce”, a arbiter, po konsultacji z VAR-em, podyktował rzut karny.

Szczęsny strzał Al Dawsariego obronił i tym samym uratował Polaków przed wielkimi kłopotami. Pytanie jednak, czy „jedenastka” faktycznie należała się naszym rywalom? Jakub Kiwior nie ma co do tego żadnych wątpliwości. – Widzieliśmy to na telebimach, moim zdaniem nie było karnego. Nie wiem, dlaczego sędzia podjął taką decyzję – stwierdził środkowy obrońca w rozmowie z portalem meczyki.pl.

