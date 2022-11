Reprezentacja Polski wysoko w rankingu FIFA. Awans Biało-czerwonych

Wygrana Polski z Arabią Saudyjską dała naszym piłkarzom nie tylko cenne trzy punkty i nadzieję na walkę o wyjście z mundialowej grupy. Ważne zwycięstwo przesunęło też Polaków w tabeli rankingu FIFA. Choć kibicom może się to wydać zaskoczeniem, nasz kraj awansował właśnie do grona 20 najlepszych zespołów na świecie.

Awans Polski w rankingu FIFA

Polska po remisie z Meksykiem 0:0 i wygranej z Arabią Saudyjską 2:0 prowadzi w tabeli grupy C. Przed Biało-czerwonymi jednak duże wyzwanie, bowiem w ostatnim starciu mierzą się z ekipą Argentyny, w której wciąż groźny jest Lionel Messi. Zanim jednak naszą obronę przetestuje jeden z najlepszych zawodników w historii, możemy przez chwilę cieszyć się awansem w rankingu FIFA.

W najnowszym zestawieniu Polska uplasowała się na 20. miejscu. Zamykamy więc drugą dziesiątkę najlepszych drużyn narodowych na świecie. Dokonaliśmy tego dzięki wygranej z Arabią Saudyjską. Wcześniej, po remisie z Meksykiem, przesunęliśmy się o dwa oczka, z pozycji 26. na 24.

Ranking FIFA. Polska lepsza od Serbii i Iranu

Polska okazała się lepsza m.in. od Serbii, Szwecji, Iranu czy Peru. Przed nami są nadal Maroko, Kolumbia i Senegal. Na szczycie tabeli utrzymuje się reprezentacja Brazylii, do której po zwycięstwach w Katarze dołączyła Francja. Miejsca ustąpiła za to Belgia, której na mundialu się nie wiedzie. Czwarta w rankingu jest Argentyna, co pokazuje skalę wyzwania stojącą przed naszymi reprezentantami.

Czołówka rankingu FIFA na 28 listopada 2022 r.

Brazylia Francja Belgia Argentyna Anglia Hiszpania Włochy Holandia Portugalia Chorwacja

