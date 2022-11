Legenda reprezentacji Argentyny krytycznie o „Lewym”: Zachowuje się dziwnie

Już jutro, tj. 30 listopada reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Naprzeciw niej stanie reprezentacja Argentyny, czyli bezapelacyjny faworyci. Równocześnie swoje spotkanie rozegrają Meksykanie z Arabią Saudyjską. Każda z drużyn ma jeszcze szanse na awans do fazy pucharowej mundialu. Jedną z postaci, której zachowaniu na boisku przygląda się cały świat, jest Robert Lewandowski. Legendarny piłkarz reprezentacji Argentyny zauważył pewne zmiany w zachowaniu kapitana reprezentacji Polski na boisku.

Legenda reprezentacji Argentyny krytykuje zachowanie Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski został wybrany zawodnikiem meczu reprezentacji Polski przeciw Arabii Saudyjskiej. Kapitan naszej kadry zaliczył w tym spotkaniu asystę i strzelił swojego upragnionego gola, po którym nie krył łez wzruszenia. Mario Kempes twierdzi, że w ostatnim czasie zaobserwował dziwne zachowanie RL9.

– Przyglądałem się ostatnio Lewandowskiemu i zachowywał się dość dziwnie. Jednak inaczej niż zwykle. Nie, tylko jeśli chodzi o sprawy czysto piłkarskie. Dużo protestuje, narzeka, rozkłada ręce... Nie wiem, z czego to wynika. Ok, to zdarza się wszystkim wielkim piłkarzom – Cristiano Ronaldo czy Leo Messiemu też – ale w niczym nie pomaga – powiedział w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Mario Kempes: Są lepsi napastnicy od Lewandowskiego

Król strzelców mistrzostw świata z 1978 roku stwierdził, że Robert Lewandowski nie jest tak kompletnym napastnikiem, jak choćby Karim Benzema czy Kylian Mbappe. Dodał, iż przez jakiś czas podchodził do jego umiejętności z dystansem, jednak był moment, w którym „Lewy” był w jego opinii najlepszym piłkarzem świata.

– Dwa lata temu należała się jemu [Złota Piłka – red.], ale wygrał COVID-19 – Rok temu były wątpliwości odnośnie do wygranej Messiego, ale nie zapominajmy, że głosuje cały świat, a nie ja czy ty. Lewandowskiemu może być trudno o kolejną szansę na wygraną. Ma już swoje lata, a młodsi rywale gorsi nie będą – dodał Argentyńczyk.

