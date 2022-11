Lionel Scaloni spodziewa się tego po reprezentacji Polski. Zdradził, czego się obawia

30 listopada to jeden z najważniejszych dni w najnowszej historii reprezentacji Polski. W XXI wieku mało było spotkań również ważnych, jak to z Argentyną. Biało-Czerwoni mają bowiem duże szanse na awans z grupy do 1/8 finału mistrzostw świata, nawet jeśli przegrają i przy okazji wynik spotkania Meksyku z Arabią Saudyjską będzie dla nich korzystny. Albicelestes jednak też nie są pewni wyjścia z grupy, więc ich motywacja jest równie duża, co nasza. W związku z tym Lionel Scaloni, trener ekipy z Ameryki Południowej, spróbował przewidzieć, jak zagrają podopieczni Czesława Michniewicza. Zdradził też, czego się obawia.

Lionel Scaloni o reprezentacji Polski przed meczem Polska – Argentyna

Jak wiadomo, od początku mundialu Argentyna ma pewne problemy, co obnażyła szczególnie jej porażka 1:2 z Arabią Saudyjską. Potem co prawda wygrała z Meksykiem 2:0, aczkolwiek jej gra nie była idealna. Zespół ten ma kłopoty z utrzymaniem odpowiedniej płynności gry, nie stwarza sobie wiele sytuacji i bywa zbyt wolna.

Mimo tego Scaloni uważa jednak, że to Polacy dostosują się do stylu, jaki narzucą jego podopieczni. – Reprezentacja może zmieniać się w zależności od sytuacji, na przykład ustawiać czwórką z tyłu i przechodzić na piątkę. Konfrontując się z Argentyną, rywale zawsze grają w inny sposób. Spodziewamy się czegoś podobnego do tego, co widzieliśmy wcześniej. Ich skład może być taki sam jak w poprzednich meczach. Wydaje mi się, iż spróbują zaadaptować się do naszego stylu gry – powiedział trener na konferencji prasowej cytowany przez „El Grafico”.

Mimo tego jest jedna rzecz, której Scaloni obawia się przed zbliżającym się starciem z Biało-Czerwonymi. Dostrzega bowiem, że naszą drużynę stać na coś więcej niż tylko defensywną taktykę opartą na fizycznej walce. – Polska potrafi grać nie tylko górą, ponieważ ma również zawodników obdarzonych świetną techniką. Musimy przedsięwziąć odpowiedniego środki ostrożności – stwierdził.

