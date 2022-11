Takim składem Argentyna zagra z Polską. Trener postawił na sprawdzony wariant

Reprezentacja Argentyny podchodzi do meczu z Polską mocno podbudowana zwycięstwem nad Meksykiem 2:0. Gole w tamtym spotkaniu zdobywali Lionel Messi oraz Enzo Fernandez. Albicelestes jeszcze przed mundialem zaliczani byli do grona faworytów całego turnieju, jednak już dziś, tj. 30 listopada ok. 22:00 może okazać się, że nie zobaczymy ich nawet w fazie pucharowej. To jest możliwe jedynie przy porażce lub remisie z Polską i zwycięstwie Arabii Saudyjskiej nad Meksykiem w rozgrywanym równolegle spotkaniu. Wiadomo już kogo do boju posłał Lionel Scaloni.

Reprezentacja Argentyny zagra o wszystko

Sensacyjna porażka Argentyńczyków z Arabią Saudyjską sprawiła, że cały świat przecierał oczy ze zdumienia i z niedowierzaniem patrzył na tabelę grupy C. Dopiero w drugim spotkaniu przeciwko Meksykowi udało im się zmyć obraz porażki. W obu potyczkach selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni decydował się na inne ustawienia zespołu.

W meczu z Arabami Argentyńczycy wyszli ustawieniem 4-2-3-1 z Leo Messim ustawionym na pozycji ofensywnego pomocnika i wysuniętym napastnikiem, którym był Lautaro Martinez. Z kolei na spotkanie z Meksykiem Albicelestes zagrali taktyką 4-4-2, która okazała się znacznie skuteczniejsza.

Skład reprezentacji Argentyny na mecz z Polską

Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Acuna – Mac Allister, Fernandez, de Paul, Di Maria – Messi, Alvarez.

Lionel Scaloni ponownie zdecydował się na dwie zmiany w stosunku do poprzedniego spotkania W miejscu Lautaro Martineza pojawił się Julian Alvarez a Enzo Fernandez zastąpił Guido Rodrigueza. Czesław Michniewicz, który obrał niemal identyczną taktykę. Początek meczu Polska – Argentyna o 20:00, a relację z tego spotkania możecie śledzić na stronie sport.wprost.pl.

