O czym Messi rozmawiał z Lewandowskim? Honorowa odpowiedź Argentyńczyka

Reprezentacja Polski w środę 30 listopada grała z Argentyną o awans do kolejnej fazy mistrzostw świata w Katarze. Choć przegrała 0:2, to udało jej się osiągnąć zakładany cel. Nasi reprezentanci ze względu na lepszy bilans żółtych kartek zagrają w 1/8 finału kosztem Meksyku.

Lewandowski vs Messi. O czym rozmawiali?

Starcie z Argentyną jeszcze przed meczem wiele osób przedstawiało jako rywalizację Lewandowskiego z Messim. Ostatecznie zawodnicy nie mieli zbyt wielu okazji do spotkania na boisku. W jednym ze starć nasz kapitan sfaulował gwiazdę zespołu przeciwnika, a Messi nie przyjął późniejszych przeprosin.

Na szczęście obaj zawodnicy mieli okazję do zamienienia kilku słów po meczu. Dziennikarze postanowili spytać o nie argentyńskiego gwiazdora. Ten odparł jednak, że nie może zdradzić słów z prywatnej rozmowy. – Nauczono mnie tego, że wszystko, co dzieje się na boisku, zostaje na boisku. To samo jest z szatnią. Nigdy nie będę zdradzać tego, o czym rozmawiałem z kimś na osobności – odpowiedział honorowo Argentyńczyk portalowi FCB World.

Katar 2022. Polska przegrywa z Argentyną i awansuje dalej

Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Argentyną w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata. Bramki strzelali Alexis Mac Allister i Julian Alvarez. Ponadto kolejny rzut karny na tym mundialu obronił Wojciech Szczęsny. Polak zatrzymał uderzającego z 11 metrów Leo Messiego.

W związku z takim obrotem spraw o awansie zadecydował wynik meczu Arabia Saudyjska – Meksyk, który rozgrywano równolegle. W tym spotkaniu padł wynik 1:2 w związku z czym wyszliśmy z drugiego miejsca w grupie C, a Argentyna z pierwszego.

Na trzecim miejscu uplasował się Meksyk z takim samym dorobkiem punktowym, ale gorszym bilansem bramek. Tabelę zamyka reprezentacja Arabii Saudyjskiej, która na tym mundialu wygrała z Argentyną.

1/8 mundialu. Z kim zagrają Polacy?

Argentyńczycy zajęli pierwsze miejsce w grupie C, co sprawia, że w 1/8 finału mistrzostw świata zagrają z drugą drużyną grupy D, czyli Australią, która w ostatniej kolejce pokonała Danię 1:0. Z kolei reprezentacja Polski po zajęciu drugiego miejsca, zmierzy się z pierwszą drużyną grupy D, czyli Francją, która sensacyjnie przegrała swój ostatni mecz z Tunezją. Mimo tej porażki Trójkolorowi są zdecydowanym faworytem w starciu z Polską. Przypomnijmy, Francuzi bronią tytułu mistrza świata.

Mecze 1/8 finału mistrzostw świata rozegrane zostaną 3 i 4 grudnia. Reprezentacja Polski zagra swoje spotkanie w niedzielę 4 grudnia. Argentyńczycy rozegrają swoje spotkanie dzień wcześniej.

