Brazylijski piłkarz może zagrać dla Polski. Wkrótce ma pojawić się w kraju

Wiele wskazuje na to, że wkrótce brazylijski piłkarz otrzyma polskie obywatelstwo. Upoważni to go do otrzymania powołania do reprezentacji. W obecnym sezonie ma znakomite statystyki.

Tematem numer jeden w sportowych mediach polskich jest mundial w Katarze i awans naszych reprezentantów do 1/8 finału, aczkolwiek na horyzoncie pojawił się temat, który wkrótce może stać się jeszcze gorętszy. Mowa o zawodniku z Brazylii, który zaczął starać się o przyznanie polskiego obywatelstwa. Zagraniczny dziennikarz sportowy podał, że rozpoczął się proces jego naturalizacji. Brazylijski piłkarz stara się o polskie obywatelstwo Kady Iuri Borges Malinowski, piłkarz występujący w Azerskim Karabachu Agdam, jest zawodnikiem, o którym mowa. Jak łatwo zauważyć po drugim członie jego nazwiska, ma on polskie korzenie. Jego dziadek przed laty wyemigrował do Brazylii, gdzie założył rodzinę i mieszkał przez większość życia. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy w polskich mediach pojawia się temat tego zawodnika. Pod koniec września mówiono o nim, jakoby miał być potencjalnym wzmocnieniem naszej kadry, podobnie, jak miało to miejsce w przypadku Matty'ego Casha. Wówczas rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski zaprzeczył takiemu stanowi rzeczy. Kady Iuri może zagrać dla reprezentacji Polski Azerski dziennikarz sportowy Fuad Alakbarov podał, że zainteresowanie piłkarza występami dla Polski jest naprawdę poważne, a do akcji jego przyłączenia do kadry miał już wkroczyć PZPN. Wkrótce Kady miałby pojawić się w Polsce. „Według przecieków, Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczął proces naturalizacji pomocnika Qarabag, Kady'ego. Kady to brazylijski skrzydłowy o polskich korzeniach. Jednym z jego nazwisk jest Malinowski, ponieważ jego dziadek ze strony ojca pochodzi z Polski. Piłkarz w najbliższych dniach spodziewa się wizyty w Polsce” – napisał na Twitterze publicysta. twitter W obecnym sezonie 26-letni Kady, który występuje na prawym skrzydle, rozegrał 26 spotkań, w których strzelił 6 bramek i zaliczył 10 asyst. W Karabachu występuje od lipca 2021 roku. Wcześniej występował m.in. w brazylijskiej Corotibie czy portugalskim Estorilu Praia. Czytaj też:

Wojciech Szczęsny zdradził sekret dobrej formy. „Rezultaty tego widzimy na boisku”Czytaj też:

Rosyjski trener ostro o awansie Polski do 1/8 finału mundialu: P******ć ich