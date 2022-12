Cała Francja żyje meczem z Polską. Wojciech Szczęsny na świeczniku

Choć Polska przegrała mecz trzeciej kolejki grupy C z Argentyną, to udało jej się awansować do fazy pucharowej dzięki dobremu wynikowi w spotkaniu Meksyku z Arabią Saudyjską (2:1). Styl gry naszych reprezentantów pozostawia wiele do życzenia, jednak Czesław Michniewicz twierdzi, że przewidywał dominację Argentyńczyków, a plan na grupę został wykonany. Mecz z Francją będzie dla nas jednym z najważniejszych sprawdzianów ostatnich lat. W kraju mistrzów świata atmosfera przedmeczowa jest wyjątkowo podgrzana.

Francuzi podgrzewają atmosferę przed meczem z Polską

Starcie pomiędzy Francją i Polską odbędzie się w niedzielę, 4 grudnia o godz. 16:00. Francuscy dziennikarze od razu postanowili przyjrzeć się naszym reprezentantom i opisać to w mediach. Zrobili to m.in. publicyści największego francuskiego dziennika sportowego „L'Equipe”.

„Polska jest ultradefensywną drużyną, którą zbawią jedynie kontry i realizm Lewandowskiego. Dla Francji zmierzenie się z surową Polską oznacza zderzenie z niskim blokiem defensywnym, ciasnymi liniami” – czytamy.

Francuzi chwalą Wojciecha Szczęsnego

Niemniej dziennikarze francuscy są przekonani, że to reprezentacja ich kraju jest zdecydowanym faworytem nadchodzącego spotkania. Z naszej drużyny wyróżnili przede wszystkim Wojciecha Szczęsnego.

„Na tym polega zarówno tragedia, jak i szczęście Wojciecha Szczęsnego: często jest porzucany na pastwę losu przez drużynę, która jest tylko w stanie stawić opór; ale przynajmniej na swoim stanowisku może praktycznie obejść się bez pomocy innych” – dodali.

