Robert Gumny pochwalił styl Czesława Michniewicza. „Jest wspaniałym taktykiem”

Reprezentacja Polski osiągnęła cel – awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze, gdzie czeka ich spotkanie z Francją. Niestety mało kto daje jakiekolwiek szanse naszej kadrze na triumf, szczególnie po ostatnim meczu z Argentyną, gdzie ulegliśmy 0:2 po golach Mac Allistera i Alvareza. Niemniej, Polscy piłkarze są zmotywowani i odpowiednio przygotowani do dalszej gry na mundialu, o czym Grabara, Kiwior i Gumny zapewniali na dzisiejszej konferencji prasowej. Pomaga im w tym Czesław Michniewicz i jego sztab.

Robert Gumny pochwalił taktykę Czesława Michniewicza

Wiele wskazuje na to, że mecz z Francją będzie kolejnym, do którego Polacy wyjdą nastawieni ultradefensywnie. Robert Gumny zapewnił, że Biało-Czerwoni mają pełne zaufanie do Czesława Michniewicza i jego pomysłów na mecze.

– Trener jest wspaniałym taktykiem, co pokazał, wychodząc z grupy. Myślę, że na Francję przygotuje dobry plan i na pewno stworzymy swoje szanse w tym meczu i zagrozimy ich bramce – powiedział prawy defensor reprezentacji Polski.

Dodał też, że jest przekonany, iż kadra ma w sobie tak dużo potencjału, że będzie w stanie stworzyć niespodziankę w niedzielę.

Robert Gumny gotów zastąpienia Bartosza Bereszyńskiego

Bartosz Bereszyński zgłosił kontuzję w meczu z Argentyną, przez co musiał zostać zmieniony. Robert Gumny zapowiedział, że może zagrać na lewej stronie obrony, ponieważ chce pomóc drużynie na mundialu.

– Bardzo czekam na minuty i nie ważne, gdzie trener mnie wystawi, to dam z siebie wszystko. Nie boję się zagrać na lewej lub prawej obronie czy też w ataku, ale tam się nie szarpię, bo jest duża konkurencja – dodał defensor Augsburga.

