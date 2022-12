Jakub Kiwior otrzymał pytanie o Kyliana Mbappe. Kamil Glik udzielił mu rad?

Jakub Kiwior jest jednym z największych odkryć tegorocznego mundialu. 22-latek zagrał pełne 90 minut we wszystkich trzech meczach fazy grupowej, a także w przedmundialowym sparingu przeciwko reprezentacji Chile. Można powiedzieć, że 22-latek na stałe „wygryzł” z pierwszego składu Jana Bednarka, który w ostatnich miesiącach sportowo przechodzi przez gorszy okres. Defensor Spezii stworzył duet środkowych defensorów razem z Kamilem Glikiem i dotychczas straciliśmy tylko dwa gole na mundialu (oba w meczu z Argentyną).

Jakub Kiwior: Zdaję sobie sprawę, że popełniłem błąd

W spotkaniu przeciwko Argentynie Jakub Kiwior omal nie doprowadził do straty trzeciego gola przez naszą reprezentację, jednak doskonałe zachowanie Wojciecha Szczęsnego uratowało nas przed takim stanem rzeczy. 22-latek zaznaczył, że ma motywację, by to się więcej nie powtórzyło.

– Cieszymy się, że wyszliśmy z grupy. To był nasz główny cel. Teraz koncentrujemy się na kolejnym meczu. Chcemy grać dalej i damy z siebie wszystko. Każdy wie, jakich zawodników ma reprezentacja Francji, więc każdy zdaje sobie sprawę, że to nie będzie łatwy mecz. Musimy podejść skoncentrowani, przeanalizujemy sobie ich grę i będziemy gotowi – powiedział Jakub Kiwior na konferencji prasowej.

Jakub Kiwior o kontrakcie i wsparciu Kamila Glika

22-letni środkowy obrońca pytany o przyszłość w klubie, powiedział, że na ten moment skupia się przede wszystkim na tym, co dzieje się w reprezentacji. Dodał, iż zdaje sobie sprawę, że jest kilka rzeczy, które należy poprawić zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Pytany o to, czy Kamil Glik, który już miał okazję trenować z Kylianem Mbappe, udzielił mu rad, jak powstrzymać Francuza, odpowiedział:

– O Francji nie rozmawialiśmy jeszcze, dopiero zaczniemy analizować ich grę. Kamil dopiero może przekazać mi jakieś wskazówki i wówczas będziemy rozmawiać o meczu – zakończył Polak.

